ÖZCAN DENİZ’DEN ANNESİ VE AĞABEYİNE SERT SÖZLER

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, sosyal medyada paylaştığı uzun mesajlarla annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz’e ağır suçlamalarda bulundu. “Benden çalınan 40 yılımın hatırına 40 paylaşım yapacağım” diyerek aile ilişkilerinde yaşanan krizleri tek tek ifşa eden Deniz, açıklamalarıyla magazin gündemini salladı.

“BENİ EVLAT DEĞİL, KÖLE OLARAK GÖRDÜNÜZ”

Sanatçı, ailesinin yıllardır kendisine ihanet, nankörlük ve iftira ile yaklaştığını iddia etti. Özellikle annesine hitaben yazdığı satırlarda, “Beni evlat değil, hayatına ve emeğine ipotek koyduğunuz bir köle olarak gördünüz” ifadelerini kullandı. Deniz, oğlunu ailesinin “şerrinden” koruduğunu, onların düşmanlığının çocuklarına bile yansıdığını söyledi.

“SARAYLAR VERSEM TATMİN OLMAYACAKSINIZ”

Paylaşımlarında maddi ve manevi fedakarlıklarını da dile getiren Deniz, “Sizi aç kalktığınız sofralardan alıp, unutturulmayacak bir hayat armağan ettim. Saraylar versem tatmin olmayacak bir haldesiniz” dedi. Yıllarca ailesinin maddi yükünü üstlendiğini, kendi ihtiyaçlarını ertelediğini ve buna rağmen sürekli eleştirildiğini belirtti.

AĞABEYİ ERCAN DENİZ’E ÇOK SERT İDDİALAR

Deniz, ağabeyi Ercan Deniz’i de sert sözlerle hedef aldı. Geçmişte uğradığı silahlı saldırıda bile Ercan’ın rolü olduğunu öne sürdü. Ayrıca, yıllar boyunca kazancının büyük kısmının ağabeyinin kontrolünde olduğunu, ek kartlarının eşlere ve metreslere dağıtıldığını, borçlarını kapatmak için gece gündüz çalıştığını söyledi.

ANNELERDEN OĞLUNA NET VEDA

Gelişmelerin ardından annesi Kadriye Deniz de sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Oğlundan tamamen vazgeçtiğini ilan eden anne, “İhanet edenin adı can da olsa gönül defterimde yeri silinir” dedi. Açıklamasında diğer çocuklarının da ismini vererek, Ercan Deniz ve Yurda dışında kalanları hedef aldı.

“AİLE NEDİR, NASIL OLMAMALI?”

Özcan Deniz, bu yaşananların bir gün kitaplaştırılması gerektiğini savunarak, “Gelecekte hakkımda yapılan belgesellerde ben ürettiklerimle, siz de yaptığınız kötülüklerle anılacaksınız” ifadelerini kullandı. Sanatçı, ailesinin yuvasını dağıttığını, çocukluğunu ve gençliğini çaldığını, artık hayatının son döneminde huzurla yaşamak istediğini vurguladı.

Bu sert karşılıklı açıklamalar, Deniz ailesindeki krizin derinliğini gözler önüne serdi ve magazin gündeminde uzun süre konuşulacak bir polemiğin fitilini ateşledi.