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Gülse’den Bomba İtiraflar !

Gülse’den Bomba İtiraflar !
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22 Ekim 2021 - 11:07

Senarist Gülse Birsel, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Bir mağaza çıkışı görüntülenen oyuncu ve senarist, bomba açıklamalarda bulundu.

“120 dakika süren dizi olmaz” diyen ünlü senarist, henüz  yazım aşamasında olduğu projesi hakkında detay vermekten kaçınırken, “Ulusal kanallarda espriler biplendiği için dijitali tercih ettiğim söylenemez. Uzun dizi süreleri nedeniyle bu kararı aldım, yapacağım iş 35-40 dakika olacak. 120 dakikalık dizi hem izleyiciyi, hem yazarı hem de oyuncuyu yoruyor” dedi.

“KENDİME KÜÇÜK BİR ROL YAZABİLİRİM”

Hem tanınmış hem de yeni oyuncularla çalışacağını aktaran Birsel “Ben de sanırım dizide rol alacağım ama kendime başrol ya da küçük bir rol yazabilirim, henüz ona karar vermedim. ” şeklinde konuştu.

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