Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya evlendi!

4. EVLİLİĞİNİ YAPACAK!

Tamamen siyah bir tema seçilen davetiyede Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya davetlilere, “Lütfen, sosyal medya olmasın.” diye not düştü. Daha önce 3 evlilik yapan ve bu evliliklerinden 4 kızı bulunan Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile 4. evliliğini yapacak.

Dördüncü kez nikah masasına oturacak Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya’nın düğünü merakla beklenirken gelinin hazırlık süreci sosyal medyada paylaşıldı.

Ayça Çağla Altunkaya’nın düğün hazırlığına dair pozlar hızlıca gündem oldu. Acun Ilıcalı’nın müstakbel eşinin parmağındaki yüzük de gözlerden kaçmadı.