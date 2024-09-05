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Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya evlendi!

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya evlendi!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Eylül 2024 - 16:04
Acun Ilıcalı ve kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Esma Sultan Yalısı’nda dünyaevine girecek. Ayça Çağla Altunkaya’nın hazırlık süreci arkadaşları tarafından paylaşılırken çiftten ilk kare geldi. İşte o fotoğraf…

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya evlendi! Mekana tekneyle girdiler... İşte 'evet' dedikleri an - Sayfa 1

Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya‘nın düğünü merakla bekleniyor. İkilinin düğününün davetiyesi geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

 

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Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya evlendi! Mekana tekneyle girdiler... İşte 'evet' dedikleri an - Sayfa 2

4. EVLİLİĞİNİ YAPACAK!

Tamamen siyah bir tema seçilen davetiyede Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya davetlilere, “Lütfen, sosyal medya olmasın.” diye not düştü. Daha önce 3 evlilik yapan ve bu evliliklerinden 4 kızı bulunan IlıcalıAyça Çağla Altunkaya ile 4. evliliğini yapacak.

 

Dördüncü kez nikah masasına oturacak Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya’nın düğünü merakla beklenirken gelinin hazırlık süreci sosyal medyada paylaşıldı.

Ayça Çağla Altunkaya’nın düğün hazırlığına dair pozlar hızlıca gündem oldu. Acun Ilıcalı’nın müstakbel eşinin parmağındaki yüzük de gözlerden kaçmadı.

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Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya evlendi! Mekana tekneyle girdiler... İşte 'evet' dedikleri an - Sayfa 3

DÜĞÜNDEN İLK KARE GELDİ!

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya‘nın düğününden ilk kare geldi.

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Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya evlendi! Mekana tekneyle girdiler... İşte 'evet' dedikleri an - Sayfa 4

Çift, sürat teknesiyle Esma Sultan Yalısı‘na gitti.

Genellikle siyah tişört ile dolaşan Acun Ilıcalı‘nın takım elbiseli hali dikkatlerden kaçmadı.

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Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya evlendi! Mekana tekneyle girdiler... İşte 'evet' dedikleri an - Sayfa 5

‘EVET’ DEDİLER

Bir süredir beraberlik yaşayan 55 yaşındaki Acun Ilıcalı ile 25 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya Esma Sultan Yalısı’nda evet diyerek hayatlarını birleştirdi.

Düğünde sosyal medya kullanılmasını istemeyen çiftin nikah töreninden anları sosyal medyada paylaşıldı.

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Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya evlendi! Mekana tekneyle girdiler... İşte 'evet' dedikleri an - Sayfa 6

Acun Ilıcalı ve dört yıldır birlikte olduğu Ayça Çağla Altunkaya’nın merakla beklenen düğünüyle ilgili bazı detaylar ortaya çıktı. Konuklara dijital davetiye gönderildi.

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Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya evlendi! Mekana tekneyle girdiler... İşte 'evet' dedikleri an - Sayfa 7

Eğlenmeyi çok seven Acun Ilıcalı Esma Sultan Yalısı’ndaki düğünün parti havasında geçmesini istedi. Bu sebeple davette oturmalı bir düzen yoktu. Herkes ayakta, eller havaya eğlendi.

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Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya evlendi! Mekana tekneyle girdiler... İşte 'evet' dedikleri an - Sayfa 8

Geceye dünyaca ünlü müzik grubu ‘Keinemusik’in DJ’i &me’yi çağırıldı.

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Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya evlendi! Mekana tekneyle girdiler... İşte 'evet' dedikleri an - Sayfa 9

NİKAH ŞAHİTLERİ ESAT YONTUNÇ VE CEREN KOCAKAPLAN

Çiftin nikah şahitlerini ise Acun Ilıcalı’nın yakın arkadaşı Esat Yontunç ve Ceren Kocakaplan yaptı.

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Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya evlendi! Mekana tekneyle girdiler... İşte 'evet' dedikleri an - Sayfa 10

Merakla beklenen düğünün hazırlık sürecine ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

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Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya evlendi! Mekana tekneyle girdiler... İşte 'evet' dedikleri an - Sayfa 11

DOĞUM GÜNÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl Ayça Çağla Altunkaya’nın doğum günü için sürpriz bir parti organize etmişti.

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Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya evlendi! Mekana tekneyle girdiler... İşte 'evet' dedikleri an - Sayfa 12

Ilıcalı, kız arkadaşının yeni yaşını şu sözlerle kutlamıştı: “Duygularımı bugün kulağına söyledim, herkes duymasın. Doğum günün kutlu olsun, her günümüz böyle mutlu olsun.” Ayça Çağla Altunkaya’nın doğum gününde paylaştığı fotoğraflarda da yüzük detayı gözlerden kaçmamıştı.

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Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya evlendi! Mekana tekneyle girdiler... İşte 'evet' dedikleri an - Sayfa 13

‘LÜTFEN SOSYAL MEDYA OLMASIN’ NOTU

Siyah temalı bir düğün davetiyesi tercih eden Ilıcalı ve Altunkaya, kıyafet kodu olarak da siyahı seçti. Çift yalıdaki düğününü yakın çevresiyle yapacağı ise davetiyeye “Lütfen sosyal medya olmasın” notunu ekledi.

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Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya evlendi! Mekana tekneyle girdiler... İşte 'evet' dedikleri an - Sayfa 14

NİKAHTAN SONRA İLK AÇIKLAMA

Nikah törenini takip eden basın mensuplarına açıklamada bulunan Acun Ilıcalı, “Zaten uzun zamandır beraberdik. Bugün de nikahımız kıyıldı. Arkadaşlarımız ile bir arada olacağız” dedi.

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Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya evlendi! Mekana tekneyle girdiler... İşte 'evet' dedikleri an - Sayfa 15

Merakla beklenen nikah törenine ait kısa bir film yayınlandı.

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Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya evlendi! Mekana tekneyle girdiler... İşte 'evet' dedikleri an - Sayfa 16

FUTBOL VE SOSYETE DÜNYASININ ÜNLÜ İSİMLERİ KATILDI

Düğüne futbol dünyasından birçok ünlü isim de katıldı.

 

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Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya evlendi! Mekana tekneyle girdiler... İşte 'evet' dedikleri an - Sayfa 17

Acun Ilıcalı’yı bu mutlu gününde Ali Koç, Jose Mourinho, Okan Buruk, Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu yalnız bırakmadı.

 

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Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya evlendi! Mekana tekneyle girdiler... İşte 'evet' dedikleri an - Sayfa 18

Düğüne katılanlar arasında Esat Yontuç, Hülya Avşar, Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın, Oğulcan Engin gibi isimler de vardı.

 

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Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya evlendi! Mekana tekneyle girdiler... İşte 'evet' dedikleri an - Sayfa 19
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