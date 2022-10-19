Michaela Astro’dan 2023 bombaları!

“Türkiye 2022 sonu itibariyle ekonomisini ufak ufak düzeltmeye başlayacak!
Okuyucularımızın kafası rahat olsun;yıkıcı bir deprem beklemiyorum!
Fakat bu ayın 22’siyle 28’i arası biraz temkinli olmakta yarar var!
Özellikle toplu yerlerden biraz uzak dursak fena olmaz!
Uçaklarla ilgili dünya çapında büyük kazalar olabilir!
2023’e bakacak olursak;ülkemiz süpergüç olma yolunda hızla ilerleyecek!
Ünlüler dünyasına gelirsek;Hadise’den her an yeni bir bomba aşk haberi alabiliriz!
Yine yeniden söylüyorum;Seda Sayan boşanıyor!
Ebru Gündeş’te hayatındaki kişiden çok yakın zamanda ayrılacak!
Kıvanç Tatlıtuğ ise;yeniden baba oluyor;çok güzel bir kız çocuğu olacak!
Sibel Can’dan her an evlilik haberi alabiliriz malum kişiyle!
Genel olarak ülkece 2023 yılından çok umutluyum korkulacak salgın hastalıklarda yok”dedi.