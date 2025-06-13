İRAN’DA ASKERİ ZİRVE VURULDU: GENELKURMAY BAŞKANI VE KOMUTAN ÖLDÜ

İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği geniş çaplı hava saldırıları, Tahran yönetiminde büyük sarsıntıya yol açtı. İran Devlet Televizyonu’nun son dakika açıklamasına göre, saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami hayatını kaybetti.

Üst Düzey Komutanlar Hayatını Kaybetti

İsrail’in hedef aldığı noktalar arasında İran’ın nükleer ve askeri tesisleri bulunuyordu. Özellikle Natanz ve çevresindeki askeri alanlar büyük hasar gördü. İlk etapta İran haber ajanslarından çelişkili açıklamalar gelse de, sabah saatlerinde İran Devlet Televizyonu, Genelkurmay Başkanı Bakıri’nin de öldüğünü doğruladı.

Saldırılarda ayrıca Devrim Muhafızları Merkez Komutanlığı’nın da hedef alındığı ve Komutan Hüseyin Selami’nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nükleer Bilim İnsanları da Hedefteydi

İsrail’in saldırılarında yalnızca askeri liderlik değil, nükleer programın önde gelen isimleri de hedef alındı. İran’ın nükleer çalışmalarında yer alan bilim insanları Feridun Abbasi ve Muhammed Mehdi Tahrancı da saldırıda yaşamını yitirdi.

Yeni Komutan Atandı

İran ordusunun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun yeni komutanı olarak eski Kudüs Gücü Komutanı General Ahmed Vahidi atandı. Atama, İran’ın Dini Lideri Ali Hamaney tarafından yapıldı.

Bu gelişmeler, İran’ın askeri yapısında büyük değişimlere yol açarken, bölgedeki tansiyonu daha da artırmış durumda.