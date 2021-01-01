Shakira Hapis Yatacak !

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Kolombiyalı superstarın 18 milyon dolar vergi kaçırdığı iddia edildiği için İspanya’da yargılanması gerektiğine karar verildi. Shakira, suçlu bulunursa hapis cezasına çarptırılabilecek altı suçla suçlanıyor.

Vergi kaçakçılığı iddialarıyla gündeme gelen Shakira hapse girme tehlikesiyle karşı karşıya. İddiaya göre; ünlü şarkıcı 2012, 2013, 2014 yıllarında İspanya’da vergi ödemeyi bıraktı.

Shakira ise daha önce, o yıllarda Bahamalar’da yaşadığını ve İspanya’da ikamet etmediğini, sadece ülkeyi ara sıra ziyaret ettiğini söylemişti. Ancak Euro Weekly’nin haberine göre, şimdi bir yargıç Shakira’nın yargılanması için yeterli delil olduğuna karar verdi.

Shakira’nın karara karşı Barselona Mahkemesi’ne itirazda bulunmayı planladığı konuşuluyor.

Shakira daha önce İspanyol bir yargıç tarafından sorgulandıktan sonra masum olduğu konusunda ısrar etmişti. Barselona yakınlarındaki Esplugues de Llobregat’ta bir buçuk saat süren duruşmada, 2011 ve 2014 yılları arasında İspanya’da yaşadığı sırada vergi ödemediği iddialarını reddetmişti.

Savunma ekibi, 2014 yılına kadar parasının çoğunu uluslararası turlarda kazandığını ve İspanya’da yılda altı aydan fazla yaşamadığını ve bu nedenle vergi kanunu uyarınca ikamet etmediğini iddia etmişti.

Ayrıca basına yapılan bir açıklamada Kolombiyalı şarkıcının masum olduğu ve vergi makamlarının iddia ettiği her şeyin ödendiği belirtilmişti. Açıklamada, “Shakira, 2011-2014 dönemi de dahil olmak üzere çalıştığı tüm ülkelerde vergi görevlerini her zaman yerine getirdi” denildi.