Biden: Ruslarla Savaşmaya Niyetimiz Yok

Biden, Rus elitleri ve onların aile üyelerine de yaptırım uygulayacaklarını açıkladı. ABD lideri, “agresif tavırlarını sürdürürse” Rusya’ya daha fazla yaptırım uygulanacağını belirtirken, yeni yaptırımların daha önce uygulananlardan çok daha ağır olacağını vurguladı.

ABD lideri, yaptırımlar kapsamında ‘tam blokaj’ uygulanacak bankaların Devlet Kalkınma Şirketi (VEB) ve ordu bankası olduğunu ifade etti. Biden, “Bu kararla Rusya’nın Batı’dan borçlanma imkanı olmayacak” dedi.

Biden, Rusya’nın aldığı kararla Avrupa’da savaş çanlarının daha yüksek sesle çalmasına sebep olduktan bir gün sonra Beyaz Saray’da açıklamalarda bulundu.

Biden, “Rusya, Ukrayna’nın var olma hakkına saldırmıştır” diye konuştu.

“NATO topraklarının her karışını koruyacağız” diyen Biden, “Rusya’nın uluslararası hukuku ihlal ettiğini” vurguladı. NATO’nun Baltıklar’daki üyelerine ek güçler ve ekipmanlar gönderildiğini söyleyen Biden, “Bunlar savunma hamleleri. Rusya’yla savaşmaya niyetimiz yok” dedi.

Rusya’nın asker yığınağı yaptığı bölgelere kan torbaları gönderdiğini de hatırlatan Biden, “Eğer bir savaş başlatmayı planlamıyorsan kana ihtiyacın yoktur” ifadelerini kullandı.

“Özgürlüğü korumanın evimizde de bedelleri olacak” diyen Biden, kriz nedeniyle yaşanacak olası bir enerji krizine dikkat çekti.

ABD lideri, “En kötü senaryoyu önlemek için hâlâ zaman var; ABD ve müttefikleri, ciddi olunması koşuluyla diplomasiye açık” dedi.