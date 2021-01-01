HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Victoria Meleği Anne Oldu

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Victoria Meleği Anne Oldu
14 views
08 Nisan 2021 - 11:44
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Victoria’s Secret modeli Grace Elizabeth geçtiğimiz aylarda anne olduğunu açıkladı.

Victoria’s Secret modeli Grace Elizabeth ilk bebeğini dünyaya getirdiğini duyurdu. Elizabeth, eşi Nicholas Krause ile 9 ay boyunca bunu gizli tuttuklarını, salgın sırasında hamile kalmayı ve Victoria’s Secret çekimleri sırasında doğumun nasıl başladını anlattı. Elizabeth, bebeklerine “Noah” adını verdiklerini belirtti.

Ünlü model, “Dünya Noah ile tanıştı. Hamileliği gizli tuttum çünkü henüz onu dünyayla paylaşmaya hazır değildim; en iyi sakladığım sırrım. Kocam ve ben gerçekten sadece o değerli anlarda yaşamak, doğmamış bebeğimize dışarıdan gözler veya beklentiler olmadan büyümesi için ihtiyaç duyduğu sevgi ve ilgiyi vermek istiyorduk. Sadece biz. Ve kesinlikle güzeldi” ifadelerini kullandı.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kraliçe Bir İlke Daha İmza AttıKraliçe Bir İlke Daha İmza Attı
ABD’den Kuzey Kore’ye MesajABD’den Kuzey Kore’ye Mesaj
Serdar Ortaç’a Ahmet Kaya TepkisiSerdar Ortaç’a Ahmet Kaya Tepkisi
Kaya: Her Buluştuğumuzda karnıma ağrılar giriyorKaya: Her Buluştuğumuzda karnıma ağrılar giriyor
Taciz Mesajlarını İfşa EttiTaciz Mesajlarını İfşa Etti
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yerli aşı mesajı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ruslar Türk Domatesinden Vazgeçmiyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Galatasaray’a bir aday daha
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ayasofya İmamı Görevden Ayrıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Victoria Meleği Anne Oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çavuşoğlu’ndan AB ziyaretiyle ilgili açıklama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kraliçe Bir İlke Daha İmza Attı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sevgilisinin oğlu uyanınca ortalık karıştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD’den Kuzey Kore’ye Mesaj
GÜNLÜK HABER AKIŞI
”Atiba ile Josef atılmalıydı”
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yerli aşı mesajıNisan 8, 2021-1:33 pm
Ruslar Türk Domatesinden VazgeçmiyorNisan 8, 2021-1:29 pm
Galatasaray’a bir aday dahaNisan 8, 2021-1:27 pm
Ayasofya İmamı Görevden AyrıldıNisan 8, 2021-1:20 pm
Victoria Meleği Anne OlduNisan 8, 2021-11:44 am
Çavuşoğlu’ndan AB ziyaretiyle ilgili açıklamaNisan 8, 2021-11:39 am
Kraliçe Bir İlke Daha İmza AttıNisan 8, 2021-11:35 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Kardishan Kardeşlerin Havuz Pozu Olay Oldu

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.