İNCİ TANELERİ’NDE TEHLİKELİ KESİŞME!

Her bölümüyle büyük ilgi gören İnci Taneleri, bu akşam yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında olacak. Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı ve başrolünde yer aldığı dizi, izleyiciyi yine heyecan ve gerilim dolu anlara sürükleyecek.

AZEM VE FERDA KARŞILAŞACAK MI?

Yeni bölümde Azem (Yılmaz Erdoğan), Ferda’yı bulmak için kendisine verilen adrese gider. Ancak Ferda’ya ulaşamaz. Azem, Ferda’nın yaşadığı sıkıntıları çözmek ve ona yardımcı olmak için tüm riskleri göze alır.

FABRİKADA ŞOKE EDEN SÜRPRİZ

Cihan (Kubilay Aka) ve arkadaşları, Reyyaz (Güven Kıraç) ile ateşkes yaparak kontrolü aldıkları fabrikaya gider. Ancak orada beklenmedik bir sürprizle karşılaşırlar. Bu gelişme, Azem ve Salacaklar ailesinin hayatını hiç olmadığı kadar tehlikeli bir şekilde kesiştirecektir.

DİZİDE HEYECAN ZİRVEDE!

İnci Taneleri’nin yeni bölümü, gerilim ve duygusallığın iç içe geçtiği sahneleriyle izleyicinin nabzını yükseltecek. Özellikle Azem ve Ferda’nın akıbeti, Cihan ve Reyyaz cephesindeki gelişmeler dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor.

GÜÇLÜ KADRO, ETKİLİ SENARYO

BKM imzalı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda:

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Bora Cengiz, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, Ümit Beste Kargın, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Ülkü Hilal Çiftçi, Orkuncan İzan, Furkan Rıza Demirel gibi önemli isimler yer alıyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.