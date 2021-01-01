22 Yaş Küçük Sevgilisi İle Çok Mutlu

“MUTLUYUZ”

Nişantaşı’nda objektiflere yansıyan Bilge Öztürk, fotoğrafçı Bennu Gerede’nin oğlu Daren ile aşk yaşadığını açıklayıp, “Daren ile üç aydır birlikteyiz ve mutluyum. Hayatımda yeni biri var ama evlenmedim, akıştayım. Zaten üç aydır birlikteyiz. Daren Gerede ile birlikteyim, mutluyuz” dedi.