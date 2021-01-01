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22 Yaş Küçük Sevgilisi İle Çok Mutlu

22 Yaş Küçük Sevgilisi İle Çok Mutlu
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11 Ekim 2021 - 14:55

Tarkan’ın 7 yıl aşk yaşadığı eski sevgilisi avukat Bilge Öztürk (43) aradığı aşkı, kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede Erkaya’da buldu.

Megastar Tarkan’ın 43 yaşındaki eski sevgilisi avukat Bilge Öztürk aradığı aşkı, kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede Erkaya’da buldu.

Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor - Sayfa 2

“MUTLUYUZ”

Nişantaşı’nda objektiflere yansıyan Bilge Öztürk, fotoğrafçı Bennu Gerede’nin oğlu Daren ile aşk yaşadığını açıklayıp, “Daren ile üç aydır birlikteyiz ve mutluyum. Hayatımda yeni biri var ama evlenmedim, akıştayım. Zaten üç aydır birlikteyiz. Daren Gerede ile birlikteyim, mutluyuz” dedi.

Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor - Sayfa 3

“AVUKATLIĞI FAAL OLARAK YÜRÜTÜYORUM”

Bilge Öztürk,  yılın büyük bir bölümünü Muğla Akyaka’da açtığı kite sörf okulunda geçirdiğini ve Formula 1 yarışlarını izlemek için geldiğini söyledi.

Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor - Sayfa 4

“Akyaka’da amacımız yavaş yavaş genç sporcular yetiştirmek. Her yıl 35 bin kişi benim okulumdan geçiyor, öğrendiği zaman tekrar geliyor. Yeni öğrenmek isteyenler çok oluyor kısa sürede öğreniliyor.

Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor - Sayfa 5

Belli şeylerde belli bir alım gücü gerekiyor fakat zengin sporu diyorlar ama öyle değil. İlk etapta malzemeyi her şeyi biz sağlıyoruz öğrencilere. Avukatlığı eskisi gibi faal yürütüyorum” diye konuştu.

Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor - Sayfa 6

BİLGE ÖZTÜRK KİMDİR?

Avukat ve milli sporcu. Elini attığı pek çok spor dalı var ancak asıl tutkusu kiteboard.

Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor - Sayfa 7

10 yıldır Akyaka’da yaşıyor ve açtığı “KiteMercedes By Bilge Öztürk” okuluyla çocukları ve gençleri bu spora teşvik ediyor. 1978 yılı İstanbul doğumlu Bilge Öztürk; spor geçmişinin yanı sıra Tarkan’la yaşadığı aşkla konuşulmuştu.

Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor - Sayfa 8

DAREN GEREDE ERKAYA KİMDİR?

Daren Gerede Erkaya, kariyeri ile merak ediliyor. Sosyetenin tanınmış isimlerinden Bennu Gerede’in modellik yapan oğlu Daren Gerede Erkaya, 2000 yılında Amerika New York’ta dünyaya geldi.

Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor - Sayfa 9

Babası fotoğrafçı Koray Erkaya’dır. Dilan Gerede Erkaya adında ikiz erkek kardeşi, 2001 doğumlu Miro Gerede Erkaya adında bir erkek kardeşi vardır.

Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor - Sayfa 10

Anne ve babası 2006 yılında ayrıldı. Annesi Bennu Gerede, Ahmet Ağaoğlu’yla 2006 yılında aşk yaşamış, bu birlikteliğinden 2007 yılında Kai Gerede Ağaoğlu adında kardeşi olmuştur..

Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor - Sayfa 11
Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor - Sayfa 12
Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor - Sayfa 13
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