BİR DİZİ DAHA BAŞLAMADAN ERTELENDİ!

Türkiye’de dizi sektörü artan maliyetler nedeniyle zor günlerden geçiyor. Son dönemde peş peşe gelen iptal ve erteleme haberlerine bir yenisi daha eklendi. “Ben Leman” dizisi, henüz sete çıkmadan Eylül sezonuna ertelendi.

ARTAN MALİYETLER SEKTÖRÜ DURMA NOKTASINA GETİRDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, yükselen prodüksiyon ve oyuncu maliyetleri sektörde büyük bir krize yol açtı. Türkiye’de 10’a yakın dizinin çekimleri ya iptal edildi ya da süresiz ertelendi.

BÖLÜM BAŞI 14-23 MİLYON TL ARASI MALİYET

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre:

En düşük bütçeli dizinin bile bölüm başı maliyetinin 14 milyon TL’ye ulaştığı ,

, En yüksek bütçeli dizinin ise 23 milyon TL olduğu konuşuluyor.

olduğu konuşuluyor. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrolünde yer aldığı “Eşref Rüya” dizisinin en yüksek maliyetli projelerden biri olduğu ifade ediliyor.

“BEN LEMAN” DA EYLÜL’E KALDI

Bu maliyet krizi nedeniyle “Ben Leman” dizisinin de Eylül 2025 sezonuna ertelendiği açıklandı. Oysa dizi, bu ay sete çıkmayı planlıyordu.

DİZİ SEKTÖRÜNDE KRİZ BÜYÜYOR

Türkiye’nin en çok izlenen yapımlarına imza atan sektör, artan oyuncu ücretleri, set maliyetleri ve teknik giderler nedeniyle yeni projelerde frene bastı. Yapımcılar, ekonomik koşullar düzelene kadar beklemeyi tercih ediyor.

SEYİRCİ HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

“Ben Leman” gibi merakla beklenen projelerin ertelenmesi, izleyicilerde de hayal kırıklığı yarattı. Sosyal medyada “Bu sezonda yeni dizi izleyemeyecek miyiz?” yorumları dikkat çekiyor.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr