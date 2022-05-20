Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Yargı’nın Savcı Derya’sı Şükran Ovalı ‘bilemiyorsunuz’ deyip anlattı! Evlilik itirafı geldi…

Yargı’nın Savcı Derya’sı Şükran Ovalı ‘bilemiyorsunuz’ deyip anlattı! Evlilik itirafı geldi…
4 views
20 Mayıs 2022 - 14:16

Kanal D’de pazar akşamlarına damga vuran ‘Yargı’ dizisinin Savcı Derya’sı Şükran Ovalı’dan evlilik itirafı geldi.

Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı 'bilemiyorsunuz' deyip anlattı! Evlilik itirafı geldi… - Sayfa 1

2017 yılında futbolcu Caner Erkin ile İtalya’nın başkenti Roma’da nikâh masasına oturan, Şükran Ovalı Ağustos 2018’de Mihran Ela’nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne olma sevincini yaşamıştı.

119

Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı 'bilemiyorsunuz' deyip anlattı! Evlilik itirafı geldi… - Sayfa 2

Şükran Ovalı, Re Touch Mag’in kapağı oldu, dergiye verdiği röportajda kızı ve evliliği hakkında samimi açıklamalar yaptı.

219

Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı 'bilemiyorsunuz' deyip anlattı! Evlilik itirafı geldi… - Sayfa 3

37 yaşındaki oyuncu, “Mihran Ela’nın doğumundan sonra nasıl bir değişim yaşadınız?” sorusuna “Anne olunca çok fazla değişim de beraberinde geliyor.” dedi.

319

Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı 'bilemiyorsunuz' deyip anlattı! Evlilik itirafı geldi… - Sayfa 4

Ovalı “Anne olmadan önce sanki daha fazla kendinizi etrafa onaylatmaya çalışıyorsunuz, meslek hayatınızı da özel hayatınızı da. Mihran’la birlikte ben de bir birey olduğumun farkına vardım” diye konuştu.

419

Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı 'bilemiyorsunuz' deyip anlattı! Evlilik itirafı geldi… - Sayfa 5

“Onaylatma duygum kalmadı ve hayatta en çok kızımı sevecek olmak rahatlattı beni” diyen Ovalı “Gerçekten düşünüyorum da onsuz ne yapmışım bunca zaman.” şeklinde anlattı.

519

Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı 'bilemiyorsunuz' deyip anlattı! Evlilik itirafı geldi… - Sayfa 6

Ovalı “Mihran olmadan önce sanki eksikmişim ve kızımla tamamlandığımı hissediyorum. ‘Onunla yeniden doğdum’ diyebilirim.” ifadelerine yer verdi.

619

Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı 'bilemiyorsunuz' deyip anlattı! Evlilik itirafı geldi… - Sayfa 7

Ovalı “Hep güçlü bir kadındım, yıllardır kendi ayaklarım üzerinde duruyorum ama artık daha güçlü hissediyorum kendimi. Kısa yoldan söylemem gerekirse; hamdım, piştim.” dedi.

719

Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı 'bilemiyorsunuz' deyip anlattı! Evlilik itirafı geldi… - Sayfa 8

Yargı’nın Savcı Derya’sı Ovalı, “Caner Bey ile tanışmadan önce evlilik ve anne olma fikrine nasıl bakıyordunuz?” sorusunu ise “Açıkçası düşünmüyordum.” dedi.

819

Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı 'bilemiyorsunuz' deyip anlattı! Evlilik itirafı geldi… - Sayfa 9

Ovalı “Çok da isteğimi hatta cesaretim yoktu evliliğe ama her zaman çok anaç biriydim. Çocukları hep çok sevmişimdir, bunu beni yakından tanıyanlar çok iyi bilir.” ifadelerini kullandı.

919

Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı 'bilemiyorsunuz' deyip anlattı! Evlilik itirafı geldi… - Sayfa 10

“Hayatın size ne getireceğini bilemiyorsunuz tabii” diyen Ovalı “Çok şükür ki Caner’le yollarımız kesişti. Şimdi ailem, her şeyim ve tekrar ‘iyi ki’ diyorum.” diye konuştu.

1019

Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı 'bilemiyorsunuz' deyip anlattı! Evlilik itirafı geldi… - Sayfa 11

Ovalı “İstikrar sabır ve cesaret… Hep teşekkür ediyorum vazgeçmediği için. Ön yargı işte. Her türlüsü zarar, neyse ki sonuç güzel” şeklinde cevapladı.

1119

Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı 'bilemiyorsunuz' deyip anlattı! Evlilik itirafı geldi… - Sayfa 12

“Gün bitince ev ortamında nasıl biri Şükran Ovalı?” sorusu üzerine ünlü oyuncu, “Sakin, pijamalı, sevdikleriyle zaman geçiren, kızının dibinden ayrılmayan biri.” dedi.

1219

Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı 'bilemiyorsunuz' deyip anlattı! Evlilik itirafı geldi… - Sayfa 13

Ovalı “Evcimenimdir, evde vakit geçirmeyi çok severim. Sağlam dostlarım var seçilmiş ailem her biri.” diye konuştu.

1319

Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı 'bilemiyorsunuz' deyip anlattı! Evlilik itirafı geldi… - Sayfa 14

Ovalı “Sıkça onlarla bir araya geliriz mutlaka. Sevdiklerimle birlikte kalabalık sofralarda vakit geçirmeyi çok severim” ifadelerini kullandı.

1419

Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı 'bilemiyorsunuz' deyip anlattı! Evlilik itirafı geldi… - Sayfa 15

Kontrolcü bir anne olmadığını dile getiren Ovalı, “Canım kızım coşkusuyla, gülüşüyle, paylaşmasıyla çok cömert bir çocuk, küçücük bedenine minnet sığdırmış bir çocuk.” ifadelerine yer verdi.

1519

Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı 'bilemiyorsunuz' deyip anlattı! Evlilik itirafı geldi… - Sayfa 16

Ovalı “Dilerim hayat da ona cömert davransın. Eğleniyoruz, çok öğreniyoruz hep beraber. Kontrolcü değilim ama elim, nefesim hep üstünde. Dilerim ona yük olmadan tüm hayallerine eşlik ederim” dedi.

1619

Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı 'bilemiyorsunuz' deyip anlattı! Evlilik itirafı geldi… - Sayfa 17

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kate ile Tom el ele: Bu görüntü bazılarını kızdırdı!Kate ile Tom el ele: Bu görüntü bazılarını kızdırdı!
Bomba Petek Dinçöz iddiası! “O iş adamı Can Tanrıyar’ın elindeki evi alıp…”Bomba Petek Dinçöz iddiası! “O iş adamı Can Tanrıyar’ın elindeki evi alıp…”
Son dakika… Sergei Şoygu duyurdu: Rusya NATO’ya böyle cevap verecek!Son dakika… Sergei Şoygu duyurdu: Rusya NATO’ya böyle cevap verecek!
PUTİN’E AHLAKSIZ TEKLİFPUTİN’E AHLAKSIZ TEKLİF
Hasan Can Kaya’dan Aslı Bekiroğlu’na çıplak fotoğraf itirafı! ‘İlgiyle izledik…’Hasan Can Kaya’dan Aslı Bekiroğlu’na çıplak fotoğraf itirafı! ‘İlgiyle izledik…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Selin Yeninci’nin cesur tarzına yorum yağdı! Bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kate ile Tom el ele: Bu görüntü bazılarını kızdırdı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bomba Petek Dinçöz iddiası! “O iş adamı Can Tanrıyar’ın elindeki evi alıp…”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika… Sergei Şoygu duyurdu: Rusya NATO’ya böyle cevap verecek!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
PUTİN’E AHLAKSIZ TEKLİF
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yargı’nın Savcı Derya’sı Şükran Ovalı ‘bilemiyorsunuz’ deyip anlattı! Evlilik itirafı geldi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hasan Can Kaya’dan Aslı Bekiroğlu’na çıplak fotoğraf itirafı! ‘İlgiyle izledik…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu’na gözaltı! Daha önce de tutuklanmıştı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kadıköy’deki rüşvet operasyonu; 162 kişi adliyeye sevk edildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AKP’li eski vekilden çarpıcı iddia: 3 milyon 800 bin mülteci oy kullanacak
SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika… Sergei Şoygu duyurdu: Rusya NATO’ya böyle cevap verecek!Mayıs 20, 2022-2:27 pm
Zelenski’den acı itiraf: Orası Cehennem!Mayıs 20, 2022-11:02 am
Deprem mi oldu? 20 MayısMayıs 20, 2022-10:27 am
Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 2022Mayıs 20, 2022-10:25 am
ALTIN FİYATLARI 20 Mayıs: Altın düşer mi, yükselir mi?Mayıs 20, 2022-10:23 am
Putin başarısız komutanları kovduMayıs 20, 2022-9:59 am
Vasilije Micic’in Olympiakos-Anadolu Efes maçında tarihi üçlüğü nasıl geldi?Mayıs 20, 2022-9:58 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !