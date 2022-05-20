Yargı’nın Savcı Derya’sı Şükran Ovalı ‘bilemiyorsunuz’ deyip anlattı! Evlilik itirafı geldi…

Kanal D’de pazar akşamlarına damga vuran ‘Yargı’ dizisinin Savcı Derya’sı Şükran Ovalı’dan evlilik itirafı geldi.

2017 yılında futbolcu Caner Erkin ile İtalya’nın başkenti Roma’da nikâh masasına oturan, Şükran Ovalı Ağustos 2018’de Mihran Ela’nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne olma sevincini yaşamıştı.

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Şükran Ovalı, Re Touch Mag’in kapağı oldu, dergiye verdiği röportajda kızı ve evliliği hakkında samimi açıklamalar yaptı.

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37 yaşındaki oyuncu, “Mihran Ela’nın doğumundan sonra nasıl bir değişim yaşadınız?” sorusuna “Anne olunca çok fazla değişim de beraberinde geliyor.” dedi.

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Ovalı “Anne olmadan önce sanki daha fazla kendinizi etrafa onaylatmaya çalışıyorsunuz, meslek hayatınızı da özel hayatınızı da. Mihran’la birlikte ben de bir birey olduğumun farkına vardım” diye konuştu.

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“Onaylatma duygum kalmadı ve hayatta en çok kızımı sevecek olmak rahatlattı beni” diyen Ovalı “Gerçekten düşünüyorum da onsuz ne yapmışım bunca zaman.” şeklinde anlattı.

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Ovalı “Mihran olmadan önce sanki eksikmişim ve kızımla tamamlandığımı hissediyorum. ‘Onunla yeniden doğdum’ diyebilirim.” ifadelerine yer verdi.

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Ovalı “Hep güçlü bir kadındım, yıllardır kendi ayaklarım üzerinde duruyorum ama artık daha güçlü hissediyorum kendimi. Kısa yoldan söylemem gerekirse; hamdım, piştim.” dedi.

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Yargı’nın Savcı Derya’sı Ovalı, “Caner Bey ile tanışmadan önce evlilik ve anne olma fikrine nasıl bakıyordunuz?” sorusunu ise “Açıkçası düşünmüyordum.” dedi.

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Ovalı “Çok da isteğimi hatta cesaretim yoktu evliliğe ama her zaman çok anaç biriydim. Çocukları hep çok sevmişimdir, bunu beni yakından tanıyanlar çok iyi bilir.” ifadelerini kullandı.

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“Hayatın size ne getireceğini bilemiyorsunuz tabii” diyen Ovalı “Çok şükür ki Caner’le yollarımız kesişti. Şimdi ailem, her şeyim ve tekrar ‘iyi ki’ diyorum.” diye konuştu.

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Ovalı “İstikrar sabır ve cesaret… Hep teşekkür ediyorum vazgeçmediği için. Ön yargı işte. Her türlüsü zarar, neyse ki sonuç güzel” şeklinde cevapladı.

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“Gün bitince ev ortamında nasıl biri Şükran Ovalı?” sorusu üzerine ünlü oyuncu, “Sakin, pijamalı, sevdikleriyle zaman geçiren, kızının dibinden ayrılmayan biri.” dedi.

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Ovalı “Evcimenimdir, evde vakit geçirmeyi çok severim. Sağlam dostlarım var seçilmiş ailem her biri.” diye konuştu.

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Ovalı “Sıkça onlarla bir araya geliriz mutlaka. Sevdiklerimle birlikte kalabalık sofralarda vakit geçirmeyi çok severim” ifadelerini kullandı.

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Kontrolcü bir anne olmadığını dile getiren Ovalı, “Canım kızım coşkusuyla, gülüşüyle, paylaşmasıyla çok cömert bir çocuk, küçücük bedenine minnet sığdırmış bir çocuk.” ifadelerine yer verdi.

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Ovalı “Dilerim hayat da ona cömert davransın. Eğleniyoruz, çok öğreniyoruz hep beraber. Kontrolcü değilim ama elim, nefesim hep üstünde. Dilerim ona yük olmadan tüm hayallerine eşlik ederim” dedi.