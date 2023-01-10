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Prens Harry: Düşmanları havadan vurmak, yaşadığım travmayı atlattı

Prens Harry: Düşmanları havadan vurmak, yaşadığım travmayı atlattı
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10 Ocak 2023 - 12:13
Sussex Dükü Prens Harry’nin 10 Ocak’ta yayınlanacak “Spare” adlı kitabında çarpıcı itiraflar şimdiden ortaya çıktı.

İngiltere Kraliyet Ailesi’nden ayrılarak eşi Meghan Markle ile birlikte ABD’ye yerleşen Harry’nin, İngiliz ordusunda görevliyken Afganistan’da imza attığı olaylar tepki topladı.

Afganistan anısından sonra dikkat çeken sözler

Harry, Afganistan’da 25 kişiyi öldürdüğünü ve bundan utanç duymadığını söylemişti. CBS televizyonuna demeç veren İngiliz Prens, benzer açıklamalarını sürdürdü.

“Düşmanları vurmak annemin acısını dindirdi”

Orduya 10 yıl hizmet eden 38 yaşındaki Harry, Apaçi helikopterlerini uçurmanın ve düşmanları havadan vurmanın, annesi Diana’nın ölümünün travmasını “atlatmaya” yardımcı olduğunu ve “acısını amaca” dönüştürdüğünü söyledi.

 

Prens Harry: Düşmanları havadan vurmak, yaşadığım travmayı atlattı #1

“Garip bir şekilde iyileştiğimi hissettim”

Prens Harry, “Bir Apaçinin ön koltuğunda ateş ediyor, onu uçuruyor, aynı anda dört radyoyu izliyordum. Telsiz çığlığıyla yerde olan herkesi kurtarmak ve onlara yardım etmek için oradaydım. Garip bir şekilde iyileştiğimi hissettim.” dedi.

Harry 2004’te orduya katılırken, savaşın kendisi için yıllar önce, annesi Prenses Diana’nın 1997’de trafik kazasında ölmesiyle başladığını anlattı.

 

Prens Harry: Düşmanları havadan vurmak, yaşadığım travmayı atlattı #2

“Askerlik kariyerim beni kurtardı”

Diana’nın öldüğü andan itibaren “hayatını adrenalinle yaşamaya” başladığını ve yıllarını İngiliz basını kadar “kendisiyle de savaşarak” geçirdiğini belirten Harry, şunları aktardı:

“Büyük bir hüsrana uğradım ve İngiliz basınını bu olaydaki rollerinden dolayı suçladım.  Askerlik kariyerim, beni birçok açıdan kurtardı. Beni İngiliz basınının gözünden uzaklaştırdı.

 

Prens Harry: Düşmanları havadan vurmak, yaşadığım travmayı atlattı #3

“Prens olmak, orduda bana avantaj sağlamadı”

Kendimden daha büyük bir amaca odaklanabildim; herkesle aynı üniformayı giymek, hayatımda ilk kez normal hissetmek ve şimdiye kadar karşılaştığım en büyük zorluklardan bazılarını başarmak.”

Mail’in aktardığına göre, Harry, prens olmasının orduda kendisine bir avantaj sağlamadığını ve herkes gibi çok çalıştığını sözlerine ekledi.

 

Prens Harry: Düşmanları havadan vurmak, yaşadığım travmayı atlattı #4
Prens Harry: Düşmanları havadan vurmak, yaşadığım travmayı atlattı #5
Prens Harry: Düşmanları havadan vurmak, yaşadığım travmayı atlattı #6
Prens Harry: Düşmanları havadan vurmak, yaşadığım travmayı atlattı #7
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