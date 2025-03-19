İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMASI DÜNYA GÜNDEMİNDE!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Reuters, CNN, Bloomberg, The Washington Post ve Al Arabiya gibi önde gelen medya kuruluşları gelişmeleri son dakika olarak abonelerine duyurdu.

ULUSLARARASI BASINDA İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMASI

Dünya basını, İmamoğlu’nun suç örgütü liderliği, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve terör örgütüne yardım etme suçlamalarıyla gözaltına alındığını manşetlerine taşıdı.

📌 Reuters: “Türkiye, Erdoğan’ın başlıca rakibini yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla gözaltına aldı.”

📌 CNN: “Savcılık, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önemli rakibi olan İstanbul Belediye Başkanı’nı tutukladı.”

📌 Bloomberg: “Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlıca siyasi rakibi İmamoğlu’nu gözaltına aldı.”

📌 The Washington Post: “Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rakibi olan İstanbul Belediye Başkanı’nın tutuklanmasını emretti.”

📌 Al Arabiya: “Türk yetkililer, İstanbul Belediye Başkanı ve diğerlerinin tutuklanmasını emretti.”

📌 DW: “Türkiye, yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu’nu gözaltına aldı.”

İMAMOĞLU’NUN DİPLOMASI İPTAL EDİLDİ, SOSYAL MEDYA ENGELLENDİ

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasından bir gün önce İstanbul Üniversitesi, diplomasının usulsüzlük nedeniyle iptal edildiğini duyurmuştu. Dünya basını, bu hamlenin İmamoğlu’nun olası bir cumhurbaşkanlığı adaylığını engellemeye yönelik olduğu değerlendirmelerinde bulundu.

Öte yandan, İstanbul Valiliği’nin şehirde 4 gün boyunca gösteri ve toplantıları yasaklaması, metro istasyonlarının kapatılması ve X, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook ve WhatsApp gibi sosyal medya platformlarına erişim kısıtlamaları getirilmesi, uluslararası basında da yer aldı.

TÜRKİYE’DE SİYASİ GERİLİM TIRMANIYOR

Dünya medyası, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının Türkiye’de siyasi gerilimi artırdığını belirtiyor. CHP’den yapılan açıklamalarda, bu operasyonun bir darbe girişimi olduğu öne sürüldü.

Kaynak: https://www.medyaradar.net