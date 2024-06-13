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Yargı paketi ile ilgili flaş gelişmeyi CHP duyurdu! ‘AK Parti söz verdi…’

Yargı paketi ile ilgili flaş gelişmeyi CHP duyurdu! ‘AK Parti söz verdi…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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13 Haziran 2024 - 17:53

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, ‘etki ajanlığı’ düzenlemesinin 9. Yargı Paketi’nden çıkarılacağını açıkladı.

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