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Migros, Türkiye’nin ilk self servis otomat mağazasını devreye aldı

Migros, Türkiye’nin ilk self servis otomat mağazasını devreye aldı
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28 Kasım 2022 - 16:12

Migros, Türkiye’de bir ilke daha imza atarak müşterilerinin süpermarket ve sıcak yemek ihtiyaçlarını 7/24 kesintisiz olarak karşılayabilecekleri self servis otomat mağazasını devreye aldı. Atıştırmalıklardan hijyen ürünlerine, içeceklerden kahvaltılıklara, oyuncaklardan evcil hayvan mamalarına, kahve çeşitlerinden en çok tercih edilen hazır yemeklere ve sokak lezzetlerine kadar 200’e yakın ürün çeşidi ile hizmet veren Migros’un otomat mağazasındaki tüm ürünler Migros mağazaları ile aynı fiyattan satışa sunuluyor. İlk olarak İstanbul’un Kadıköy ilçesinde deneyime açılan otomat mağaza, Türkiye geneline yaygınlaştırılacak.

Migros, dünya perakende sektöründe yeni bir uygulama olan self servis otomat mağaza formatının Türkiye’deki öncüsü olurken, bu alanda dünyadaki ilk örneklerden birine de imza attı. Müşterilerinin öncelikli ihtiyaçlarına 7 gün 24 saat kesintisiz olarak erişimini sağlamak için otomat formatındaki self servis mağazasını İstanbul Kadıköy’de kullanıma açan Migros, hızlı, zamansız ve birçok alternatifi bir arada barındıran kapsamlı bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Süpermarket ürünlerinden sıcak yemeklere kadar 200’e yakın ürün çeşidi

Migros’un otomat formatındaki mağazasında 200’e yakın ürün çeşidi Migros mağazaları ile aynı fiyattan satışa sunuluyor. Farklı kategorilerde zengin ürün portföyüne sahip otomat mağazada atıştırmalıklar, hijyen ürünleri, içecek çeşitleri, kahvaltılıklar, oyuncaklar, evcil hayvan mamalarının yanı sıra kahve çeşitleri, sıcak ve hazır yemek alternatifleri yer alıyor.

7/24 Self servis otomat mağazalar Migros müşterilerinin ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılamasını sağlarken, yeni bir alışveriş deneyiminin de kapılarını aralıyor.

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