ERDOĞAN’DAN F-35, GAZZE VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeden, F-35 programına dönüş sürecine, Gazze’deki insanlık dramından, “Terörsüz Türkiye” adımlarına kadar birçok kritik başlıkta önemli açıklamalarda bulundu.

F-35 PROGRAMINA DÖNÜŞTE TEKNİK GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin F-35 programından haksız yere çıkarıldığını vurgulayarak, teknik düzeyde geri dönüş görüşmelerinin başladığını söyledi. Erdoğan, “Sayın Trump ile F-35 konusunu görüştük. Teknik sürece dair temaslar başladı. İnşallah ilerleme sağlanacak.” dedi.

GAZZE VURGUSU: “İNSANLIĞIN UTANCI, BU VAHŞET DURMALI”

Gazze’de yaşanan dramı yineleyen Erdoğan, “Soykırım tüm dünyanın gözü önünde yaşanıyor. Açlıktan inleyen çocukların sesi artık duyulmalı. İsrail’e dur denmeli. Bu vahşeti alışkanlık haline getirmeye çalışıyorlar, biz alışmayacağız.” dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı, “Terörsüz Türkiye” hedefiyle kararlılıkla ilerlediklerini belirterek, “MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin yapıcı açıklamaları ve DEM heyetinin sorumlu tavrı sürece güç katıyor. Önümüzdeki hafta DEM Parti ile görüşeceğim” dedi. Erdoğan, sürecin Meclis komisyonlarıyla da destekleneceğini belirtti.

FETÖ İLE MÜCADELE: “UYUMAYACAĞIZ”

Son operasyonlara değinen Erdoğan, “FETÖ’nün devlet yapısına sızma girişimleri sürüyor. Ama biz de mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. Türkiye bu beladan tamamen kurtulacaktır.” ifadelerini kullandı.

2026 NATO ZİRVESİ TÜRKİYE’DE YAPILACAK

Zirvede alınan kararlardan biri de 2026 NATO Zirvesi’ne Türkiye’nin ev sahipliği yapacak olmasıydı. Erdoğan, “Görüşmelerin yapılacağı şehre henüz karar vermedik, ancak Türkiye’ye yakışan bir organizasyon olacağından şüphem yok.” dedi.

SURİYE VE SDG AÇIKLAMASI

Erdoğan, Suriye’nin yeniden birliğini desteklediklerini vurgulayarak, “SDG’nin Suriye ordusu çatısı altında bütünleşmesi gerekiyor. Şam yönetiminin bu yönde attığı adımları destekliyoruz.” dedi.

ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIK AZALIYOR

Türkiye’nin enerji bağımsızlığına da değinen Erdoğan, “Karadeniz doğalgazı ve Gabar petrolüyle üretimi artırıyoruz. İran’dan gaz akışı sürüyor, bir kesinti söz konusu değil.” dedi.

RUSYA-UKRAYNA BARIŞI İÇİN TÜRKİYE DEVREDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşın sonlandırılması için Türkiye’nin diplomatik girişimlerine devam edeceğini, liderler düzeyinde bir görüşmeye ev sahipliği yapmayı hedeflediklerini söyledi. “Trump, Putin Türkiye’ye gelirse ben de gelirim dedi.” ifadelerini kullandı.

YENİ ANAYASA MESAJI: “DARBE ANAYASASINDAN KURTULALIM”

Yeni anayasa çağrısını yineleyen Erdoğan, “Millet darbe anayasasından kurtulmak istiyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak özgürlükçü, sivil bir anayasa için samimiyiz.” dedi.

CHP ELEŞTİRİSİ: “KAVGA, YÖNETİMSİZLİK, USULSÜZLÜK”

CHP’deki iç karışıklığı da değerlendiren Erdoğan, “Türkiye’nin temel meselelerine dair CHP’nin bir fikri yok. Kavga ve iflas etmiş belediyelerle anılıyorlar. Ne demişler? Bizans’ta oyun, CHP’de kavga bitmez.” ifadelerini kullandı.