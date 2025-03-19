ŞEYMA SUBAŞI’NIN ENİŞTESİ MERTHAN AÇIL’A GÖZALTI KARARI!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ve birçok kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, gözaltı listesinde dikkat çeken yeni isimler ortaya çıktı.

Bu kapsamda, Şeyma Subaşı’nın ablası Kübra Açıl’ın eşi Merthan Açıl hakkında da gözaltı kararı alındığı öğrenildi.

MERTHAN AÇIL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, Merthan Açıl’ın, İBB ile reklam ihaleleri konusunda bağlantılı olduğu ve bu kapsamda gözaltına alındığı iddia ediliyor.

Merthan Açıl ile birlikte Ercan Saatçi’nin de aynı soruşturmada gözaltına alınan isimler arasında yer aldığı belirtildi.

İMAMOĞLU OPERASYONU GENİŞLİYOR

Ekrem İmamoğlu ve 102 kişi hakkında Medya A.Ş. ihaleleri, kent uzlaşısı ve terör soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.

kapsamında gözaltı kararı verildi. Soruşturmanın ilk ayağında şüpheliler “PKK ile ortak hareket etme ve PKK üyelerini işe yerleştirme” suçlamalarıyla karşı karşıya.

suçlamalarıyla karşı karşıya. İkinci soruşturmada ise yolsuzluk ve rüşvet iddiaları nedeniyle geniş çaplı operasyon yürütülüyor.

MERTHAN AÇIL KİMDİR?

38 yaşındaki eski futbolcu Merthan Açıl , futbol kariyerine Bakırköyspor’da başladı.

, futbol kariyerine Bakırköyspor’da başladı. Kasımpaşa, Adanaspor ve Erzurumspor gibi takımlarda forma giydi.

Erzurumspor ile Süper Lig’e yükselme başarısı gösterdi .

. Futbolu bıraktıktan sonra Hull City’de görev aldı.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com