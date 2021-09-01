İmamoğlu’ndan Erdoğan Sorusuna Manidar Yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal içerik sitesi Onedio’nun YouTube kanalına konuk oldu. Videoda sosyal medya kullanıcılarının kendisine yönelttiği soruları yanıtlayan İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili sözleri ise dikkat çekti.

“BANA NİYE RANDEVU VERMEDİNİZ?”

İmamoğlu, “Tam şu an telefon çalsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan arıyor olsa, ona ne söylersiniz?” sorusuna şu ifadelerle yanıt verdi: “Soruyu yollayan da Yıldırım. Allah’tan Enes var ben Binali Bey zannettim. Valla bana niye randevu vermediniz Sayın Cumhurbaşkanım derim yani. Ben İstanbul Belediye Başkanıyım.

“İSTANBULLUYA RANDEVU VERMEYENE, İSTANBULLU DA OY VERMEZ”

Bana randevu vermek Ekrem İmamoğlu’na randevu vermek anlamına gelmez. 16 milyon İstanbulluya randevu vermemek anlamına gelir. Açık söyleyeyim İstanbulluya randevu vermeyene İstanbullu da oy vermez”