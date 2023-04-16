Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu’ndan mutluluk pozu! Evliliğe adım adım…

Dans eğitmeni Duygu Kaya Kumarki ile 2016’da nikâh masasına oturan İsmail Hacıoğlu’nun bu evliliğinden Yemin adında bir kızı olmuştu. İkili, 2020 yılının Temmuz ayında ihanet iddiasıyla evliliklerine nokta koymuştu.