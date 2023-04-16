Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu’ndan mutluluk pozu! Evliliğe adım adım…

Dans eğitmeni Duygu Kaya Kumarki ile 2016’da nikâh masasına oturan İsmail Hacıoğlu’nun bu evliliğinden Yemin adında bir kızı olmuştu. İkili, 2020 yılının Temmuz ayında ihanet iddiasıyla evliliklerine nokta koymuştu.
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Hacıoğlu, ayrılık sürecinde ‘Çocuk’ dizindeki rol arkadaşı Merve Çağıran ile aşk yaşamaya başlasa da bu ilişkinin ömrü uzun olmamıştı.
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KARADENİZ TATİLİNDE AŞK HABERLERİ ÇIKTI
İsmail Hacıoğlu ile meslektaşı Aslıhan Gürbüz, Karadeniz tatilleri sırasında beraber görülmüştü. Bunun üzerine ikili hakkında ‘aşk’ haberleri çıkmıştı.
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İkili huzur dolu tatillerinden akarsu ve orman görüntüleri paylaşmayı da ihmal etmemişti.
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PAYLAŞMAYA DOYAMIYOR
Zaman zaman birlikte verdikleri pozları takipçilerinin beğenisine sunan Gürbüz ile Hacıoğlu’ndan yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle fotoğrafına “Güzelliğim” notunu düşmüştü. Aslıhan Gürbüz de Hacıoğlu’na kalp emojisiyle karşılık vermişti.
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YENİ POZ
Aşklarını gizlemeyen çiftten yeni paylaşım geldi. İkilinin “Bir” notuyla paylaştığı siyah-beyaz pozuna beğeni yağdı.
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İşte o kare…
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