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Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu’ndan mutluluk pozu! Evliliğe adım adım…

Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu’ndan mutluluk pozu! Evliliğe adım adım…
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16 Nisan 2023 - 15:10
Oyuncu çift Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu’nun sosyal medya hesaplarından paylaştığı yeni romantik karelerine hayranları beğeni yağdırdı. “Evlenin artık” şeklinde yorumlar yazdı.
Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu'ndan mutluluk pozu! Evliliğe adım adım... - Sayfa 1

Dans eğitmeni Duygu Kaya Kumarki ile 2016’da nikâh masasına oturan İsmail Hacıoğlu’nun bu evliliğinden Yemin adında bir kızı olmuştu. İkili, 2020 yılının Temmuz ayında ihanet iddiasıyla evliliklerine nokta koymuştu.

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Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu'ndan mutluluk pozu! Evliliğe adım adım... - Sayfa 2

Hacıoğlu, ayrılık sürecinde ‘Çocuk’ dizindeki rol arkadaşı Merve Çağıran ile aşk yaşamaya başlasa da bu ilişkinin ömrü uzun olmamıştı.

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Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu'ndan mutluluk pozu! Evliliğe adım adım... - Sayfa 3

KARADENİZ TATİLİNDE AŞK HABERLERİ ÇIKTI

İsmail Hacıoğlu ile meslektaşı Aslıhan Gürbüz, Karadeniz tatilleri sırasında beraber görülmüştü. Bunun üzerine ikili hakkında ‘aşk’ haberleri çıkmıştı.

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Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu'ndan mutluluk pozu! Evliliğe adım adım... - Sayfa 4

İkili huzur dolu tatillerinden akarsu ve orman görüntüleri paylaşmayı da ihmal etmemişti.

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Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu'ndan mutluluk pozu! Evliliğe adım adım... - Sayfa 5

PAYLAŞMAYA DOYAMIYOR

Zaman zaman birlikte verdikleri pozları takipçilerinin beğenisine sunan Gürbüz ile Hacıoğlu’ndan yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle fotoğrafına “Güzelliğim” notunu düşmüştü. Aslıhan Gürbüz de Hacıoğlu’na kalp emojisiyle karşılık vermişti.

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Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu'ndan mutluluk pozu! Evliliğe adım adım... - Sayfa 6

YENİ POZ

Aşklarını gizlemeyen çiftten yeni paylaşım geldi. İkilinin “Bir” notuyla paylaştığı siyah-beyaz pozuna beğeni yağdı.

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Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu'ndan mutluluk pozu! Evliliğe adım adım... - Sayfa 7

İşte o kare…

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Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu'ndan mutluluk pozu! Evliliğe adım adım... - Sayfa 8

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