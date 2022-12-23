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Çin’de vaka sayıları düşüşe geçti ancak endişeler devam ediyor!

Çin’de vaka sayıları düşüşe geçti ancak endişeler devam ediyor!
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23 Aralık 2022 - 11:18

Geçtiğimiz hafta korkutucu bir şekilde koronavirüs vakalarında yeniden zirveyi gören Çin’de enfesliyon sayılarının düşüşe geçtiği görüldü. Ancak uzmanlar ‘Sıfır-Kovid’ politikası nedeni ile insanların bağışıklıklarının düşük olduğunu belirtiyor ve önümüzdeki günlerde büyük bir enfeksiyon dalgasının kapıyı çalmasından endişe ediyor.

2020 yılından beri sıkı bir ‘sıfır-kovid’ politikası uygulayan Çin’de yeniden yükselişe geçen koronavirüs vakaları resmi rakamlara göre dün düşüşe geçti ancak uzmanların konuya ilişkin endişeleri devam ediyor…

HASTANELER DOLDU, YOĞUN BAKIMLARDA YOĞUNLUK

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ülkede hastanelerin dolmaya başladığını, yoğun bakım servislerinde yoğunluk yaşandığını duyurdu. DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus da haftalık basın toplantısında Çin’de yaşananlardan “çok kaygı duyduğunu” söyledi.

İnternette yayılan görüntülerde Çin hastanelerinde tüm yatakların dolu olduğu görülüyor. Doktorlar tıpkı pandeminin ilk dönemindeki gibi iş yükünden yorgun düşmüş ve bitkin durumdalar.

Çinde vaka sayıları düşüşe geçti ancak endişeler devam ediyor Pandemi tsunamisi yaşanabilir

VAKA SAYILARI DÜŞÜŞE GEÇTİ, ÖLÜM AÇIKLANMADI

 

Daha önce 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklanan ülkede resmi verilere göre dün koronavirüse bağlı bir ölüm yaşanmadı.

Koronavirüs vakaları ise 20 Aralık’ta yüzde 47’lik bir düşüş göstererek günde ortalama 1.801’e düştü.

Çinde vaka sayıları düşüşe geçti ancak endişeler devam ediyor Pandemi tsunamisi yaşanabilir

UZMANLARIN ENDİŞELERİ DEVAM EDİYOR

 

29 Kasım’da 71 bin ile zirveyi gören ve sonrasında düşüşe geçen vaka sayıları insanları bir nebze rahatlasa da uzmanların Çin’le ilgili endişeleri devam ediyor.

SIFIR KOVİD POLİTİKASI NEDENİ İLE BAĞIŞIKLIK DÜŞÜK

İmmünologlar uzun süredir uygulanan ‘sıfır-kovid’ politikası nedeni ile Çin halkının diğer ülkelere göre daha düşük bağışıklığa sahip olduğunu düşünüyor.

Bu da 1.4 milyar nüfusu olan ülkede vaka ve ölüm sayılarının artabileceği anlamına geliyor. Bazı uzmanlar çok daha endişe verici tahminlerde bulunuyor ve ölüm sayısının 1 milyona kadar yükselebileceğini iddia ediyor.

Çinde vaka sayıları düşüşe geçti ancak endişeler devam ediyor Pandemi tsunamisi yaşanabilir

PANDEMİ TSUNAMİSİ

 

Pekin Üniversitesi Hastanesi’nden Wang Guangfa, yaşanan dalgalanmayı ‘PANDEMİ tsunamisi’ olarak nitelendirirken East Anglia Üniversitesi’nden mikrobiyolog Profesör David Livermore, büyük bir enfeksiyon dalgasının beklendiğini duyurdu.

Ülkedeki aşılama seferberliği, günde yaklaşık 7 milyon kişinin aşılandığı Şubat ayı başlarından bu yana düşüşe geçti.

YARDIM ÇAĞRISI

Almanya geçtiğimiz günlerde Çin’e ilk kez BioNTech aşısı gönderdiğini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price da Covid-19 salgınını kontrol altına almanın dünyanın çıkarına olduğunu belirterek, Çin’e yardım etmeye hazır olduklarını belirtmişti.

Price konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tüm ülkelerin insanları aşılamaya, test ve tedaviyi kolayca erişilebilir hale getirmeye odaklanmasının önemli olduğunu ifade ederek, ülkesinin dünyanın en büyük aşı bağışçısı olduğunu hatırlattı.

Çinde vaka sayıları düşüşe geçti ancak endişeler devam ediyor Pandemi tsunamisi yaşanabilir

TEDBİRLER GEVŞETİLİNCE YÜKSELİŞE GEÇMİŞTİ

 

İlk Koronavirüs vakasının yaklaşık 3 yıl önce doğrulandığı Çin’de Kasım ayının başlarında Kovid-19 ile mücadele tedbirlerinin bazıları gevşetilmiş, vaka sayılarında artış yaşanmaya başlamıştı.

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