3600 Ek Gösterge Neler Getirecek ?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2018 genel seçimler öncesinde vaatte bulunduğu, dün yeni açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen memurlara 3600 ek gösterge verilmesi çalışmasıyla memurların emekli ikramiye ve emekli aylıklarını artırması ön planlanıyor. Belli meslek grupları için öngörülen düzenlemenin kapsamının ne olacağına masada karar verilmesi düşünülürken; kasımda toplanacak olan Kamu Personeli Danışma Kurulu’yla birlikte çalışmalara başlanması öngörülüyor.

Memurlara ek gösterge verilmesi ilk olarak 2018 yılı seçimlerinden önce gündeme gelmişti. Erdoğan, 2018 yılında yaptığı açıklamada, yeni dönemde polislerin, öğretmenlerin, hemşirelerin, din görevlilerinin ve diğer idarecilerin emeklilik ek göstergelerinde artış yapılacağını açıklamıştı. Henüz yerine getirilmeyen vaat için muhalefet sık sık iktidara çağrıda bulunuyordu. Hürriyet’in haberine göre, o tarihten bu yana tartışılan düzenlemenin yaşama geçmesi durumunda 30 yıllık hizmeti bulunan öğretmen, polis ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam-hatiplerin emekli aylığının yüzde 22 artması, hemşire ve diğer imam-hatiplerin emekli aylığının da yüzde 25 civarında artması bekleniyor. Emekli ikramiyelerinde de 32 bin ile 38 bin lira arasında değişen tutarlarda artış olabileceği hesaplanıyor.