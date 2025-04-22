İLYAS SALMAN’A CUMHURBAŞKANINA HAKARET DAVASINDA PARA CEZASI

Sinema oyuncusu İlyas Salman, verdiği bir röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak mahkeme, cezayı 7 bin TL adli para cezasına çevirdi.

Oyuncu İlyas Salman hakkında, 1 Ağustos 2022 tarihinde BirGün gazetesine verdiği bir röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla açılan davada karar çıktı. Duruşma, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Davada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı ve İlyas Salman’ın avukatı Selen Sınmaz hazır bulundu. Önceki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, Salman’ın cezalandırılması yönündeki talebini tekrar etti. Erdoğan’ın avukatı da mütalaaya katılarak cezalandırma talebinde bulundu.

Sanatçı İlyas Salman’ın avukatı Selen Sınmaz ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Vedat Şorli kararına atıfta bulunarak davanın düşürülmesini istedi. Sınmaz, söz konusu TCK 299. maddenin ayrımcılığa neden olduğunu belirterek Salman’ın beraatini talep etti. Ayrıca Salman’ın ifade özgürlüğü kapsamında görüşlerini dile getirdiğini vurguladı.

HAPİS CEZASI PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Mahkeme heyeti, Salman’ın “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu işlediğine hükmederek önce 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Bu ceza, sanatçının lehine takdir indirimi uygulanarak 11 ay 20 güne düşürüldü. Ardından ceza, 7 bin TL adli para cezasına çevrildi.

NE OLMUŞTU?

İlyas Salman, BirGün gazetesine verdiği röportajda, “Tayyip’i dert ediyorum mesela en çok. Türkiye’yi tarif ederken ‘Layık olmayanların önemli mevkilerde oturduğu bir ülke’ diyorum. Ben Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığına layık görmüyorum. Çünkü ucuz adam.” ifadelerini kullanmıştı. Röportajda ayrıca, “Bundan dolayı mahkemeye gideceğimi biliyorum.” demişti.

Bu açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları şikayetçi olmuş, Salman hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesi uyarınca dava açılmıştı.

KAYNAK:https://www.ensonhaber.com/