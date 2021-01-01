Aşı Olmayanların Covid-19’dan Ölme Riski 11 Kat Daha Fazla!

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Dünya çapında 4.5 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan ve Delta varyantı ve Mu varyantı gibi mutasyonlarla hızla yayılan corona virüsüne karşı geliştirilen aşılar ile ilgili çok net ve çarpıcı bir araştırma yapıldı.

Uzmanlar, doktorlar ve yetkililer yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte corona virüsü salgını ile ilgili uyarılarını artırarak yinelerken ABD’de çok çarpıcı bir araştırma yapıldı.

Dün gece ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından kamuoyuna duyurulan araştırmada bu ilkbahar ve yaz dönemlerinde corona virüsü aşısı olmayanların, iki doz aşı olanlara oranla 10 kat daha fala hastaneye kaldırıldığı ortaya konuldu.

Hızla yayılan Delta varyantına karşı aşıların etkili olduğunun vurgulandığı arşatırmada, “Bu dönemlerde aşı olmayanların Covid-19’dan ölme olasılığı aşı olanlara göre 11 kat daha yüksek” denildi.

Uzmanlar, doktorlar ve yetkililer yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte corona virüsü salgını ile ilgili uyarılarını artırarak yinelerken ABD’de çok çarpıcı bir araştırma yapıldı.

Dün gece ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından kamuoyuna duyurulan araştırmada bu ilkbahar ve yaz dönemlerinde corona virüsü aşısı olmayanların, iki doz aşı olanlara oranla 10 kat daha fala hastaneye kaldırıldığı ortaya konuldu.

Hızla yayılan Delta varyantına karşı aşıların etkili olduğunun vurgulandığı arşatırmada, “Bu dönemlerde aşı olmayanların Covid-19’dan ölme olasılığı aşı olanlara göre 11 kat daha yüksek” denildi.