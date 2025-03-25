ADİLE NAŞİT VE KEMAL SUNAL’A HAKARET! KAYA HAKKINDA KARAR VERİLDİ

Yeşilçam’ın unutulmaz isimleri Adile Naşit ve Kemal Sunal’a yönelik çirkin ithamlarda bulunan Ebubekir Sıddık Kaya hakkında başlatılan hukuki süreçte karar çıktı. Sosyal medyada kendisini “hoca” olarak tanıtan Kaya’nın, yaptığı açıklamalar sonrası kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Ancak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şikâyet üzerine yürütülen soruşturmada Kaya hakkında “kovuşturmaya yer olmadığına” hükmetti.

SKANDAL SÖZLER BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI

Ebubekir Sıddık Kaya, 16 Şubat 2025 tarihinde sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Adile Naşit’in mezarından çığlıklar geldiğini iddia etmişti. Açıklamalarında, “Mezarı bir açıyorlar, nasıl bir manzara biliyor musun? Adile Naşit’in bacağını ensesinden sokmuşlar, ağzından çıkarmışlar. Bir müftü her gün mezarlıktan bir çığlık duyuyor” gibi ifadelerle rahmetli sanatçının hatırasına ağır hakarette bulunmuştu.

Kaya, yalnızca Adile Naşit’i değil, Kemal Sunal’ı da hedef alarak, “Evimizin esprili adamı da Kemal Sunal, 44. dereceden Türkiye’nin en büyük masonlarından biri. Kemal Sunal’ı da evimizin komedyeni diye çaktılar bize. Zaten Yeşilçam’da kimi çaktılarsa hepsi Ermeni” ifadelerini kullanmıştı.

AİLELERİ HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

Bu skandal açıklamaların ardından Adile Naşit’in yeğeni Necip Naşit Özcan, avukatı aracılığıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak Kaya hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikâyet, “kişinin hatırasına hakaret” gerekçesiyle yapıldı.

Benzer şekilde, Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal da babasının aziz hatırasına yönelik yapılan bu açıklamalara büyük tepki göstererek, Kaya hakkında suç duyurusunda bulundu.

SAVCILIK: SUÇ UNSURU YOK

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetleri değerlendirdikten sonra Kaya hakkında “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verdi. Savcılık, açıklamalarının Türk Ceza Kanunu kapsamında suç unsuru taşımadığını belirtti. Kararda, “hakaret suçunun” yalnızca birinci ve ikinci derece akrabalar tarafından belirli şartlar dahilinde şikayet edilebileceği ifade edildi. Ayrıca, söz konusu ifadelerin hukuki açıdan hakaret suçu kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi.

Savcılığın verdiği karar metninde, “Şüpheli hakkında suçun yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına” ifadesine yer verildi. Böylece Kaya hakkındaki dosya kapatılmış oldu.

KAMUOYU TEPKİLİ

Kararın ardından kamuoyundan yeniden tepkiler yükseldi. Özellikle sanat camiasından birçok kişi ve sosyal medya kullanıcıları, Türk sinemasının iki efsane ismine yönelik bu çirkin ifadelerin cezasız kalmasına karşı çıktı.

Sanat dünyasının sembol isimlerinden olan Adile Naşit ve Kemal Sunal’ın hatıralarına sahip çıkılması gerektiğini savunan birçok kişi, hukuki boşlukların bu gibi durumlarda mağduriyet yarattığını dile getirerek konunun tekrar değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

KAYNAK:https://www.medyaradar.net/