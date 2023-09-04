Bıçaklı saldırının ardından iki sevgili intihar etti

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde bulunan Özkürtün beldesi Süme Mahallesi’nde geçtiğimiz akşam saatlerinde amca çocukları Salihcan Kaya ve Serhat Kaya arasında tartışma çıktı.
İddiaya göre ‘kız meselesi’ sebebiyle çıkan kavgada 21 yaşındaki Salihcan Kaya, 20 yaşındaki kuzeni Serhat Kaya’yı boynundan bıçakladı.
Salihcan Kaya olay yerinden hızla uzaklaşırken kuzeni ise kanlar içerisinde yere yığıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Boynundan yaralanan Serhat Kaya Kürtün Devlet Hastanesi’ne buradan Trabzon’daki bir hastaneye sevk edildi. Hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
KAFASINA ATEŞ EDEREK İNTİHAR ETTİ
Olayın ardından eve giderek durumu ailesine anlatan Salihcan Kaya tabancayı kafasına dayadı ve ateş etti. Salihcan Kaya’nın kız arkadaşı olduğu iddia edilen Havva Bayrak da, erkek arkadaşının ölüm haberini duyduktan sonra evdeki odasında başına tabancayla ateş etti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken otopsi işlemleri tamamlanan Salihcan Kaya ve Havva Bayrak, bugün beldede toprağa verilecek.