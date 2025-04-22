DEVLET BAHÇELİ’DEN YENİ MESAJ: “DAHA YOLUN YARISI VAR”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği sağlık operasyonunun ardından yeniden kamuoyunun karşısına çıktı. 66 günlük istirahat sürecini tamamlayan Bahçeli, sosyal medyada paylaşılan yeni videosuyla hem partililere hem de kamuoyuna “geri döndüm” mesajı verdi. MHP’nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, “Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var…” notu dikkat çekti.

MHP’DEN ANLAMLI PAYLAŞIM

MHP Genel Merkezi tarafından sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yapılan paylaşım, Bahçeli’nin yürüyüş görüntülerine eşlik eden anlamlı mesajla verildi. 66 günlük aradan sonra görevine dönen Bahçeli’nin yürüyüşü, hem sembolik hem de siyasi olarak “yola devam” anlamı taşıdı.

LİDERİN DÖNÜŞÜ SOSYAL MEDYADA SES GETİRDİ

Paylaşılan video, kısa sürede hem parti tabanı hem de siyasi çevreler tarafından binlerce kez beğenildi ve paylaşıldı. Bahçeli için yapılan yorumlar arasında “Türk dünyasının bilge lideri”, “Allah seni başımızdan eksik etmesin”, “Devletimize zeval vermesin” gibi ifadeler öne çıktı.

İSTİRAHAT SONRASI İLK GÖRÜNTÜLER VE MESAJLAR

4 Nisan 2025 tarihinde resmen mesaisine başlayan Bahçeli, vefatının 28. yılında MHP Kurucu Lideri Alparslan Türkeş’in anıt mezarını ziyaret etti. Ardından Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı’nın yeni binasının açılışını gerçekleştiren Bahçeli, istirahat sonrası siyasi mesaisine hızlı bir giriş yaptı.

DEVLETBEY KONAĞI PROJESİNİ YERİNDE İNCELEDİ

Bahçeli’nin kamuoyuyla paylaşılan son görüntülerinden biri ise Ahlat Emir Bayındır Yerleşkesi’nde yer alan “Devletbey Konağı” projesine aitti. 8 Nisan’da yapılan ziyarette Bahçeli, projeyi yerinde inceleyerek teknik ekiple görüşmeler yaptı. Bu görüntüler de partililer tarafından “liderin sahaya dönüşü” şeklinde yorumlandı.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com/