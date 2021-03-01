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Çarpıcı Sığınmacı Yorumu

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Çarpıcı Sığınmacı Yorumu
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13 Ağustos 2021 - 15:58
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Mültecilerle ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ersan Şen, yorumuyla sosyal medyada gündem oldu.

Ersan Şen’den çarpıcı ‘sığınmacı’ yorumu! ‘Türkiye’yi parçalama projesidir’
Mültecilerle ilgili Habertürk’teki canlı yayında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ersan Şen, yaptığı yorumla sosyal medyada gündem oldu. “Bu sadece işsizlik meselesi değil, ekonomi meselesi de değil” diyen Şen, sözlerine şöyle devam etti: “Bu Türkiye’yi, İran’ı, Irak’ı ve Suriye’yi parçalama projesidir.”

İşte Ersan Şen’in çok konuşulan açıklamaları:

“Gelecek çocukların nesillerimizin mezarlarımıza gelip küfretmesini ve tükürmesini istemiyorsak. Mültecileri geri göndermeliyiz. Bu bir kenan ülkesi projesidir. Bu bir Amerikan projesidir. O insanlar oralardana keyfi itilmediler. O insanlar oradan iç savaş çıktığı için gelmedi.

“DEAŞ İLE YURTSUZLAŞTIRILDILAR”

Birdenbire ortaya çıkan ve kaybolan DEAŞ ile yurtsuzlaştırıldılar. Hem o insanlar için hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin atalarımızın mirasına sahip çıkmaktır. Atalarım güzel söylemiş. Devlet başa kuzgun leşe. Devletin olmadığı zaman neler olduğunu görüyorsunuz. Devlet varlığını gösterecek.

“TÜRKİYE’Yİ, İRAN’I, IRAK’I VE SURİYE’Yİ PARÇALAMA PROJESİ”

Sınırlar benim git evinde rahat uyu bu sınırları ben korurum diyecek. Kurtuluş savaşında bunu gördük. Bu sadece işsizlik meselesi değil, ekonomi meselesi de değil. Bu orada kurulması planlanan uydu garnizon projesi kapsamında Türkiye’yi, İran’ı, Irak’ı ve Suriye’yi parçalama projesidir.”

İşte o anlar…

 

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