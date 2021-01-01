Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Nurgül Yeşilçay ile Afra Saraçoğlu Aynı Projede!

Nurgül Yeşilçay ile Afra Saraçoğlu Aynı Projede!
0 views
07 Ekim 2021 - 16:29

Nurgül Yeşilçay’ı yıllar sonra sahneye döndüren, Afra Saraçoğlu’nu ise ilk kez tiyatroda izleyeceğimiz ‘Bir Barda Bir Gece…’nin provaları başladı.

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay ile genç kuşağın öne çıkan isimlerinden Afra Saraçoğlu’nun yer aldığı, ‘Bir Barda Bir Gece…’ oyunu için çalışmalar başladı. Yeşilçay’ı uzun bir aranın ardından, Saraçoğlu’nu ise ilk kez sahnede izleyebileceğimiz ‘Bir Barda Bir Gece…’ bu sezonun iddialı oyunlarından olmaya hazırlanıyor.

Nagihan Gürkan’ın yöneteceği oyun, kadınların her akşam başlayan elektrik kesintileri sırasında kayboldukları bir dünyada arkadaşını bulmak için bir bara giden lise öğrencisi ile barın tek çalışanı olarak kalan bir kadının arasındaki gerilimli ilişkiyi merkezine alacak. Günümüze çok da uzak olmayan distopik bir dünyayı izleyenlere aktaracak bu çarpıcı oyun, ilk kez 26 Kasım Cuma akşamı seyirciyle buluşacak.

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akşener’den Erdoğan’a Başbakanlık YanıtıAkşener’den Erdoğan’a Başbakanlık Yanıtı
Pandora Belgelerinde Mehmet Cengiz SürpriziPandora Belgelerinde Mehmet Cengiz Sürprizi
Cumhur İttifakı’nın Oyları Günden Güne EriyorCumhur İttifakı’nın Oyları Günden Güne Eriyor
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na Sağlık Raporu YanıtıErdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na Sağlık Raporu Yanıtı
Neden Ayrıldıkları Belli OlduNeden Ayrıldıkları Belli Oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nurgül Yeşilçay ile Afra Saraçoğlu Aynı Projede!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Madımak Katliamı Davasında Tansu Çiller Kararı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Akşener’den Erdoğan’a Başbakanlık Yanıtı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Pandora Belgelerinde Mehmet Cengiz Sürprizi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhur İttifakı’nın Oyları Günden Güne Eriyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na Sağlık Raporu Yanıtı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Neden Ayrıldıkları Belli Oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
3. Doz Koronavirüs Aşısına İhtiyaç Var mı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kavga’da Flaş Hamle !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sedat Peker’in Peşinde Olduğu İş İnsanı Kim ?
SON DAKİKA HABERLERİ
Nişanlısı Ece Ronay’a İhanet EttiEkim 7, 2021-1:23 pm
Ünlü Kahin’den Corona Bitiş Kehaneti !Ekim 7, 2021-12:26 pm
DSÖ’den İlk Sıtma Aşısına Onay !Ekim 7, 2021-12:01 pm
Yargıtay’dan Emeklilere Müjde !Ekim 7, 2021-11:55 am
Gizledikleri Kazançlar Ortaya Çıktı !Ekim 7, 2021-11:53 am
Yarım Asırlık Sır Çözüldü !Ekim 7, 2021-11:41 am
Songül Karlı’dan Olay PozlarEkim 7, 2021-11:07 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !