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İkinci kez anne olan Fahriye Evcen hastaneden çıktı…

İkinci kez anne olan Fahriye Evcen hastaneden çıktı…
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21 Ocak 2023 - 16:36

Geçtiğimiz gün ikinci kez annelik sevinci yaşayan Fahriye Evcen hastaneden taburcu oldu.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit 2016 yılında nikah masasına oturmuş, 2019 yılında ise ilk çocukları Karan’ı kucaklarına almıştı.

Ünlü çift 18 Ocak’ta ikinci bebeklerine kavuştu.

Çift, oğullarına Kerem adını verdi.

 

İkinci kez anne olan Fahriye Evcen hastaneden çıktı... Burak Özçivitten ilk açıklama

 

Taburcu oldular

Bugün taburcu olan Fahriye Evcen ve eşi Burak Özçivit hastane çıkışı objektiflere takıldı.

Fahriye Evcen “Doğum çok güzel geçti. Sağlığı yerinde, benim de öyle.” derken, Burak Özçivit “Karan’ın tepkileri müthiş. Zaten merakla onu bekliyordu. Bizi de şaşırttı açıkcası. Doğuma girdim. Böyle bir an kaçar mı? Karan’da da girmiştim, Kerem’de de girdim. Müthiş bir şey. Allah isteyen herkese nasip etsin.” açıklamasını yaptı. (Behlül AYDIN)

 

İkinci kez anne olan Fahriye Evcen hastaneden çıktı... Burak Özçivitten ilk açıklama

 

ONLARI İLK KEZ BÖYLE GÖRDÜK

Kimi bebeklerinin fotoğraflarını milyon dolarlara sattı, kimi ise bu anı ölümsüzleştirip gururla sergiledi… İşte Magazin basınının en ünlü bebekleri ve kamerayla ilk tanışma anları…

NE MUHTEŞEM BİR GÜNDÜ

Alemin Kıralı dizisinin Ahsen’i Yağmur Ün geçtiğimiz aylarda DR. Doğaç Ergezen ile nikah masasına oturmuştu. Sessiz sedasız evlenen çiftin kızları 16 Aralık’ta dünyaya geldi.

 

İkinci kez anne olan Fahriye Evcen hastaneden çıktı... Burak Özçivitten ilk açıklama

 

Yağmur Ün, bebeğiyle fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı:

“Su Diana Ergezen
16 Aralık 2022
Ne müthiş serüvendi ama…
Tüm süreçte yanımızda olan ben ne desem kendisini kelimelere sığdıramayacağım doktorumuz ve kıymetli dostumuza ne kadar teşekkür etsem az…
Ve hayatımın aşkı @dr.dogac
İyi ki…”

 

İkinci kez anne olan Fahriye Evcen hastaneden çıktı... Burak Özçivitten ilk açıklama

 

BİZ BUGÜN ÜÇ OLDUK!

Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler’den güzel Haber geldi. 2021 yılında nikah masasına oturan çift kızları Ada Siena Türkmen’e kavuştu.

Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler, 2021 yılının eylül ayında hayatlarını birleştirmişti. İlk kez anne baba olma heyecanı yaşayan çift kızlarına kavuştu.

İkinci kez anne olan Fahriye Evcen hastaneden çıktı... Burak Özçivitten ilk açıklama

Güzel haberi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla duyuran Türkmen çifti yaptıkları ortak açıklamada, ‘Biz bugün 3 olduk… Kızımız Ada Siena Türkmen, ailemize hoş geldin… Yolun, bahtın, şansın hep açık olsun… Allah herkesin de gönlüne göre versin. Bugün en mutlu günümüz. Güzel dilekleri için herkese çok teşekkür ediyoruz’ ifadelerini kullandı.

 

İkinci kez anne olan Fahriye Evcen hastaneden çıktı... Burak Özçivitten ilk açıklama

Melodi Elbirliler ve Arda Türkmen muhteşem bir törenle dünyaevine girmişti…

İKİNCİ BEBEK MUTLULUĞU

2019 yılında Mesut Özil ile nikah masasına oturan Amine Gülşe ikinci kez anne oldu. Gülşe, bir kız bebek dünyaya getirdi. Mesut Özil, mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurdu

Özil, fotoğrafın altına “Allah’a şükürler olsun sağ salim dünyaya geldin güzel kızımız Ela” notunu düştü.

 

İkinci kez anne olan Fahriye Evcen hastaneden çıktı... Burak Özçivitten ilk açıklama

 

Mesut Özil ile Amina Gülşe’nin ilk çocukları Eda, 2020 yılında dünyaya gelmişti…

DÖRT KİŞİLİK AİLEDEN İLK POZ

Kenan Koçak ile 2020 yılında dünyaevine giren Merve Özbey, geçtiğimiz yıl kızı Elif Özüm’ü kucağına almıştı. Ünlü çiftin ‘Emir’ ismini verdiği ikinci çocukları 16 Eylül’de dünyaya geldi.

Merve Özbey, dört kişilik ailesinden ilk fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Özbey, fotoğrafın altına “Bazılarının yüreğe iyi gelen bir yanı vardı, armağan gibiydiler…iyi ki! İyi ki! Bütün dünyam bu!” notunu düştü.

 

İkinci kez anne olan Fahriye Evcen hastaneden çıktı... Burak Özçivitten ilk açıklama

 

MUTLU AİLE

Seda Bakan, 2014 yılında Ali Erel ile nikâh masasına oturmuş, 2019 yılında da kızı Leyla’yı dünyaya getirmişti. Bakan, geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne oldu.

Seda Bakan, 1 Eylül’de dünyaya gelen ikinci çocuğu Ela’nın fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

 

İkinci kez anne olan Fahriye Evcen hastaneden çıktı... Burak Özçivitten ilk açıklama

 

Oyuncu, ailesini reality show yıldızları Kardashian Ailesi’ne benzetti: “Allah’a çok şükür Ela bebeğimizi kucağımıza aldık. Arayan, soran, çiçek yollayan herkese çok teşekkürler. Bu arada dünya tatlısı kızlarımızla Kardashian Ailesi’ne doğru gidiyoruz!”

 

İkinci kez anne olan Fahriye Evcen hastaneden çıktı... Burak Özçivitten ilk açıklama

 

KALP ATIŞI SINIRDAYDI

Oyuncu Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile nilkah masasına oturmuştu. Çiftin ilk çocukları Ali, 30 Mayıs’ta dünyaya geldi.

Hande Soral’ın 16 saat süren doğumunun detaylarını ve o güne ait görüntüleri Dr. Furkan Kayabaşoğlu sosyal medya hesabında paylaştı.

 

İkinci kez anne olan Fahriye Evcen hastaneden çıktı... Burak Özçivitten ilk açıklama


‘İNANCI İNANILMAZDI’

“Hiçbir şey kolay olmuyor
Saatler süren bir emek. Dile kolay tam 16 saat…
Hande tüm bu süreç boyunca kendine hayran bıraktı bizi…
Sürecin her anında, her dakikasında bize olan inancı, uyumu inanılmazdı.”

 

İkinci kez anne olan Fahriye Evcen hastaneden çıktı... Burak Özçivitten ilk açıklama

 

‘BEN NE DERSEM O!’

“Saatler boyunca sevgili bücürümüz Ali ‘patron’ bizlerse onun emekçileriydik.
Kasılmalarımız evde başlamıştı, daha hastaneye ilk girdiğimizde patron mesajını net vermişti: Ben ne dersem o!”

 

İkinci kez anne olan Fahriye Evcen hastaneden çıktı... Burak Özçivitten ilk açıklama

 

‘SABIR’

“Kalp atışları o kadar sınırdaydı ki, üzerine geçen on küsür saat boyunca bize sadece sabretmek düştü, sabırla beklemek.
Ama nasıl bir sabır!”

 

İkinci kez anne olan Fahriye Evcen hastaneden çıktı... Burak Özçivitten ilk açıklama

 

‘BAŞARDIK HANDE!’

“An geldi güldük, eğlendik, an geldi biraz zorlandık…
Sonunda da rahimdeki kocaman miyomumuza, boyna dolanan kordonumuza ve azıcık tombiş delikanlımıza rağmen doğumu tamamlamayı başardık.”

 

İkinci kez anne olan Fahriye Evcen hastaneden çıktı... Burak Özçivitten ilk açıklama

 

GÜNEŞİMİZ DOĞDU

‘Küçük Kadınlar’ (2008-2011) dizisinde canlandırdığı ‘Yeliz’ karakteriyle hafızalarda yer eden, Fulya Zenginer anne oldu.

2019 yılında dünyaevine girdiği grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile mutlu bir evlilik sürdüren Fulya Zenginer, dün sabah oğlu Milan’a kavuştu.

 

İkinci kez anne olan Fahriye Evcen hastaneden çıktı... Burak Özçivitten ilk açıklama

 

Zenginer, doğum sonrası ilk fotoğrafını “15 saatlik zorlu bir süreçten sonra sabah saatlerinde güneşimiz doğdu… Toparlanmaya çalışıyorum sevginizi ve dualarınızı hissediyorum ” notuyla Instagram’da paylaştı.

 

İkinci kez anne olan Fahriye Evcen hastaneden çıktı... Burak Özçivitten ilk açıklama

 

TANIŞTIRAYIM NOVA!

2014 yılında Oğulcan Kırca ile nikah masasına oturan oyuncu Ayça Erturan, geçtiğimiz kasım ayında anne oldu.

 

İkinci kez anne olan Fahriye Evcen hastaneden çıktı... Burak Özçivitten ilk açıklama

 

Güzel haberi Oğulcan Kırca, Instagram sayfasından duyurdu. Kızı ve eşinin fotoğrafını paylaşan Kırca altına “Gözünden sakınır, üzerine titrersin. Nefesini kontrol eder, uykusunda izlersin. Morali düşsün her şeyden beter, bir gülümsesin ömre bedel. Bir taneydi. Şimdi ‘iki’ oldular..” notunu düştü.

 

İkinci kez anne olan Fahriye Evcen hastaneden çıktı... Burak Özçivitten ilk açıklama

 

Oğulan Kırca bu fotoğrafı da ” İlk gün… Novazetti” notuyla paylaştı.

BU KARENİN ÜZERİNDEN 14 YIL GEÇTİ

Mustafa Sandal 2008 yılında Emina Jahovic ile nikah masasına oturmuş, çift aynı yıl oğulları Yaman’ı kucaklarına almıştı. Yaman 14 yaşında delikanlı oldu. Mustafa Sandal, yıllar önce çekilen oğlunu kucağında uyuttuğu fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

 

İkinci kez anne olan Fahriye Evcen hastaneden çıktı... Burak Özçivitten ilk açıklama

 

Sandal altına “Zaman sadece bir illüzyon… İki kare arasında geçen zaman aynı bir baba yüreğinde…” notunu düştü.

 

İkinci kez anne olan Fahriye Evcen hastaneden çıktı... Burak Özçivitten ilk açıklama


Yaman’ın babasına olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Mustafa Sandal ile Emina Jahovic’in evliliği 2018 yılında bitti. Ünlü popçu önümüzdeki yaz Melis Sütşurup ile nikah masasına oturacak.

‘AİLEMİZE HOŞGELDİN OĞLUM’

2019 yılında kızı Zeynep’i dünyaya getiren Bengü ikinci kez anne oldu.

 

İkinci kez anne olan Fahriye Evcen hastaneden çıktı... Burak Özçivitten ilk açıklama

 

Çift, oğullarına Selim adını verdi.Bengü hastane odasında çekilen fotoğrafı “Oğlum…Ailemize hoş geldin oğlum” notu ile paylaştı.

İLK BULUŞMA

2017 yılında Los Angeles’ta evlenen Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

 

İkinci kez anne olan Fahriye Evcen hastaneden çıktı... Burak Özçivitten ilk açıklama

 

2019 yılında Efehan adlı bir oğulları olan ünlü çift, kızları Alina’yı haziran ayında kucaklarına aldı. Doğum sırasında eşinin yanında olup ona destek veren Tolgahan Sayışman, minik bebeğini de ilk kez hastane odasında kucağına aldı.

‘GÜÇLÜ SİNCAP’

Can Bonomo, geçen nisan ayında dünyaya gelen oğlu Roman’la çekilen bir karesini Instagram hesabına yükledi.

 

İkinci kez anne olan Fahriye Evcen hastaneden çıktı... Burak Özçivitten ilk açıklama

 

Ünlü şarkıcı o karenin altına İngilizce “Güçlü sincap Romulus” notunu düştü. Baba-oğlun bu karesi takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni aldı.

‘NE MENEM BİR ŞEY’

Çukur’un Cumali’si Necip Memili 2020 yılında baba oldu.

 

İkinci kez anne olan Fahriye Evcen hastaneden çıktı... Burak Özçivitten ilk açıklama

 

Memili, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafın altına “Annesinin güzelliğine, benim de güzelliğim eklenince, görün bakın ortaya ne menem bir şey çıkmış” notunu düştü.

OĞLUM CAN!

Mehmet Aslantuğ, kendisi gibi oyuncu eşi Arzum Onan’ın oğulları Can’ı doğurmadan önce ve sonraki hallerini sosyal medya hesabından paylaştı

 

İkinci kez anne olan Fahriye Evcen hastaneden çıktı... Burak Özçivitten ilk açıklama

 

.Aslantuğ, eşinin bu karelerin altına “Kaptanın seyir defteri… Ve aşk özür dilemeyecek gidenlerden/yalnızlardan; ama emek verenlere teşekkür borcu var” notunu düştü.

40. GÜN HATIRASI

Mehmet Ali Erbil’in kızı Sezin Erbil, kızı Elisa’nın 40 günlükken çekilen fotoğrafını Instagram’da takipçileri ile paylaştı.

 

İkinci kez anne olan Fahriye Evcen hastaneden çıktı... Burak Özçivitten ilk açıklama

 

Sezin Erbil fotoğrafın altına “Kızım,kıymetlim 40 günlükken hatıra olsun diye çekim yapmıştık” notunu düştü.

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