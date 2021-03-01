Eski Eşimi Abim Olarak Görüyorum

İngiliz aktör Orlando Bloom ile üç yıllık evliliğini 2013’te sonlandıran ve Flynn Christopher adında bir oğlu bulunan model Miranda Kerr, eski eşi ve onun şu anki nişanlısı Katy Perry hakkında övgü dolu sözler söyledi.

“BİRLİKTE TATİLE GİDİYORUZ” Moments with Candace Parker adlı podcast yayınına katılan Kerr, Bloom ve Perry için, “Birlikte tatile gidiyoruz. Dönüm noktalarını hep birlikte kutluyoruz.” diye konuştu.

“ONU OĞLUMUN BABASINDAN DAHA ÇOK SEVİYORUM”

38 yaşındaki Avustralyalı model, Katy Perry hakkında, “Onu seviyorum. Hatta onu Flynn’in babasından daha çok seviyorum.” sözlerini sarf etti.

“SİNİR BOZUCU BİR AĞABEY” Miranda Kerr, eski eşi hakkında konuşurken de “O şu anda benim ağabeyim gibi. Çoğu zaman sinir bozucu bir ağabey…” ifadelerini kullandı. Kerr, daha sonra esprili konuşmasını, “Katy onunla anlaşabilmem için bana yardım ediyor.” sözleriyle sürdürdü.

“ÜZERİMDEKİ BASKIYI AZALTIYOR” Avustralyalı model, Katy Perry hakkındaki düşüncelerini, “Onun orada olmasından son derece memnunum, çünkü üzerimdeki baskıyı azaltıyor.” şeklinde ifade etti. Miranda Kerr, Perry ile eski eşinin aşk yaşamaya başladıktan sonra onunla nasıl tanıştığını da anlattı. Kerr, “Orlando, Katy ile flört etmeye başladığında beni davet etti ve Katy de oradaydı. Hemen birbirimizle kaynaştık. Flynn ile nasıl olduklarını gördüm. Flynn ile gülüp oynuyordu. Onun annesi olmaya çalışmıyordu. Arkadaş canlısı ve eğlenceliydi. İşte bunlar tek isteyebileceğiniz şeyler…” dedi.

“ÇOK TATLISINIZ”

Miranda Kerr, geçen ay da Katy Perry ile bir iş birliği için buluşmuştu. Kerr ile piyasa yeni sunduğu ürünün reklamı için bir araya gelen Perry, birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşmıştı. İkilinin fotoğrafına binlerce mesaj yağmıştı.

Sürpriz ikiliye bir yorum da ‘Yüzüklerin Efendisi’ filminde canlandırdığı ‘Elf Legolas’ rolü ile ünlenen Orlando Bloom’dan gelmişti. Ünlü oyuncu, nişanlısı ve eski eşine, “Çok tatlısınız.” demişti. Bloom’un bu sözleri sosyal medyada çok konuşulmuştu.

“SENİ SEVİYORUM”

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında Bloom’dan ilk bebeğini dünyaya getiren şarkıcı Katy Perry, sosyal medyadan emzirme dönemiyle ilgili bir paylaşımda bulunmuştu. Ünlü şarkıcı, “Süt anne işe döndü. Sürekli ‘Mö’lüyor” ifadelerini kullanmıştı.

Perry’nin gönderisine Orlando Bloom’un eski eşi Miranda Kerr ise “Aman Tanrım, Harikasın. Seni seviyorum.” yorumunu yapmıştı.

ÜÇ ÇOCUK ANNESİ

Öte yandan Miranda Kerr, 2017 yılında iş insanı Evan Spiegel ile nikah masasına oturmuştu. İkilinin Hart ve Myles adında iki oğlu bulunuyor.

DÜĞÜNLERİ ERTELENDİ Katy Perry ve Orlando Bloom ise iki sene önce evlilik yolunda ilk adımı atarak, nişanlanmıştı. Perry ve Bloom, geçtiğimiz yaz Japonya’da yapacakları düğünü koronavirüs salgını sebebiyle ertelemek zorunda kalmıştı.

Çift, bebekleri Daisy Dove’u ise geçtiğimiz yıl ağustos ayında kucaklarına almışlar