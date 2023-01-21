Yer çekimine meydan okudu

Ünlü şarkıcı önceki gün yoga hamağıyla meditasyon yaparken çekilen videosunu sosyal medyada takipçileriye paylaştı. Sağın’ın yoga videosu kısa sürede binlerce beğeni aldı.

HUZUR ARIYOR

Bir televizyon programında ortaya atılan intihara teşebbüs ettiği iddiasıyla zor günler geçiren Hafsanur Sancaktutan, kafa dinlemek için Sapanca’ya gitti.

Hafsanur Sancaktutan, Sapanca tatilinden kareleri Instagram hesabında paylaştı. Ünlü oyuncunun bu karelerinin altına hayranları destek mesajları yazdı.

BUGÜN BENİ AFFEDİN

Pınar Deniz, önceki akşam Tarabya’da hareket halindeki aracında görüntülendi.

Ünlü oyuncu, “Arkadaşlar amcamı kaybettim. Babam ile konuşuyorum. Lütfen, bugün beni affedin” dedi. (Sayit DURMAZ)

AHMET KAYA DÜETİ

Arabesk müzik yorumcularından Derya Bedavacı, önceki akşam Ataşehir Muamma Plus’da sahne aldı.

Derya Bedavacı’yı dinleyenler arasında Ecem Erkek de vardı. Ünlü oyuncuyu sahneye davet eden Bedavacı onunla birlikte AHMET KAYA’nın

“Kendine İyi Bak” isimli eserini seslendirdi.

DOSTUNU YOLDAN ALDI

Sıkı dostlar Coşkun Sabah ile Selami Şahin önceki gün trafikte karşılaştı.

Direksiyon başındaki Sabah, kaldırımda taksi arayan arkadaşı Selami Şahin’i yoldan aldı ve gideceği yere kadar bıraktı. Olayın detaylarını Coşkun Sabah, Hürriyet’te Zeynep Bilgehan’ın “Hey Gidi Yıllar” sayfasına verdiği söyleşide anlattı.

SPOR TUTKUNU

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, sosyal medya hesabından spor yaptığı anları paylaşmaya devam ediyor.

Oyuncu, kaslarını gösterdiği fotoğrafları şu notla paylaştı: “Farklı gün aynı oyun. Buranın bere emojisine de ihtiyacı var.” Bürsin’in pozları binlerce beğeni ve yorum aldı.

KÜTÜĞÜM RİZE OLDU

Jessica May ve eşi Hüseyin Kara, önceki akşam Kuruçeşme’deki Oligark adlı mekandan çıkarken görüntülendi.

İkili, “Ayağımızın tozuyla Rize’den yeni geldik. Bol bol muhlama yedik” dedi. Brezilyalı Jessica May, geçtiğimiz yıl Türkiye vatandaşlığına hak kazanmıştı. May, bununla ilgili şunları söyledi: “Vatandaşlığı geçen sene aldım. Nereye gidersem kimlik gösteriyorum. Kütük olarak Rize, Çayeli yazıyor. Kütük, ağacı kesiyorsun ya o diye biliyordum. Ayırt edemiyordum. Ama artık edebiliyorum.”