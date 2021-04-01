By Kadir Mıhçı ”Ben Konuşursam Yer Yerinden Oynar ”

Ünlü iş adamları ,politikacılar Arap şeyhleri gibi bir çok ünlü

isimlere özel partiler verdim.

Pandemi’de yasakların olduğu dönemde sürekli

özel partiler düzenleyerek polis baskınlarıyla gündem

olan partileri düzenleyen By Kadir Mıhçı organizasyon

patronu Kadir Mıhçı Haber Konseyi’ne konuştu.

Bir tek İstanbul’da partiler yapmadım bu illet hastalıktan

herkesin morali bozuk bir dönem yaşadık. Bir çok ünlü

isimlerden talepler geldi önceleri ev partileri yaptık büyük

ilgi gördük bir çok sosyetik ailelerin bir araya gelerek

partiler düzenledik ben oryantal şov gönderdim doğum

günlerine ama baktım gençler ve iş adamları talepleri

büyüdü Deniz ortasında tekne partileri yaptık seksi dansçı

kızlarımız şovları ile organizasyonlar düzenledik.

HK: Partilerde neler oluyordu ?

Kadir Mıhçı ; bu türlü partilere kızlı erkekli gruplar

geliyorlardı biz sadece tekne ve yiyecek içecekleri şovları

hazırlıyorduk ilerleyen saatlerde herkes kendinden

geçiyordu nasıl anlatayım.

HK :Peki yasaklarda nasıl böyle partiler yapıyordunuz polis gelmiyor muydu ?

Kadir Mıhçı biz organizasyon yapıyorduk çok önemli isimler

vardı polis gelip onları götürmedi eğlenceye katılan kızlı

erkekli grupları dağıtıyordu özel partilere kimse gelip

karışmazdı çünkü özel kişiler vardı.

HK: Bu özel kişiler kimlerdi ?

Kadir Mıhçı bu özel kişileri adlarını söyleyemem ama

konuşursam ortalık fena karışır.

HK: Kim bu özel kişiler politikacılar mı devletin üst kesiminde birilerimi ?

Kadir Seker evet politikacılar da vardı onların çocuklarında

zaman zaman partiler düzenliyorlardı. Kimleri söylesem

sizin medyada gördükleriniz özel partiler değildi küçük

partilerdi . Pandemi’de hastalık tavan yaptığı dönemde

Profesör Dr. bile vardı çok kalabalık değildi dört beş arkadaşın

bir araya gelip eğlendikleri partiler de oluyordu ama öyle