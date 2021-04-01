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By Kadir Mıhçı ”Ben Konuşursam Yer Yerinden Oynar ”

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By Kadir Mıhçı ”Ben Konuşursam Yer Yerinden Oynar ”
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26 Temmuz 2021 - 16:32
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Ben Konuşursam Dünya Çalkalanır

Ünlü iş adamları ,politikacılar Arap şeyhleri gibi bir çok ünlü
isimlere özel partiler verdim.
Pandemi’de yasakların olduğu dönemde  sürekli
özel partiler düzenleyerek polis baskınlarıyla  gündem
olan partileri düzenleyen By Kadir Mıhçı organizasyon
patronu Kadir Mıhçı Haber Konseyi’ne  konuştu.
Bir tek İstanbul’da partiler yapmadım bu illet hastalıktan
herkesin morali bozuk bir dönem yaşadık. Bir çok ünlü
isimlerden talepler geldi önceleri ev partileri yaptık büyük
ilgi gördük bir çok sosyetik ailelerin bir araya gelerek
partiler düzenledik ben oryantal şov  gönderdim doğum
günlerine ama baktım gençler ve iş adamları talepleri
büyüdü Deniz ortasında tekne partileri yaptık seksi dansçı
kızlarımız şovları ile organizasyonlar düzenledik.

HK: Partilerde neler oluyordu ?

Kadir Mıhçı ; bu türlü partilere kızlı erkekli gruplar
geliyorlardı biz sadece tekne ve yiyecek içecekleri şovları
hazırlıyorduk ilerleyen saatlerde herkes kendinden
geçiyordu nasıl anlatayım.

HK :Peki yasaklarda nasıl böyle partiler yapıyordunuz polis gelmiyor muydu ?

Kadir Mıhçı biz organizasyon yapıyorduk çok önemli isimler
vardı polis gelip onları götürmedi eğlenceye katılan kızlı
erkekli grupları dağıtıyordu özel partilere kimse gelip
karışmazdı çünkü özel kişiler vardı.

HK: Bu özel kişiler kimlerdi ?

Kadir Mıhçı bu özel kişileri adlarını  söyleyemem ama
konuşursam ortalık fena karışır.

HK: Kim bu özel kişiler politikacılar mı devletin üst kesiminde birilerimi ?

Kadir Seker evet politikacılar da vardı onların çocuklarında
zaman zaman partiler  düzenliyorlardı. Kimleri söylesem
sizin medyada gördükleriniz özel partiler değildi küçük
partilerdi . Pandemi’de hastalık tavan yaptığı dönemde
Profesör Dr. bile vardı çok kalabalık değildi dört beş arkadaşın
bir araya gelip eğlendikleri partiler de oluyordu ama öyle
partiler vardı ki her şeyin sinirsiz her şeyin havada uçtuğu
partiler bile olurdu

Arap Şeyhlerine Denizde özel partiler  verdim

By Kadir Mıhçı bir çok ünlü Arap şeyhlerine İstanbul’da
dünyanın bir çok kentinde de özel partiler verdim dolarların
havada uçtuğu partiler, Rusya’da Ukranya’da bir çok ünlü
modellerin katıldığı partiler verdim.

HK Arap Şeyhlerine İstanbul’da  partiler verdim dediniz peki  kimdi bu Şeyhler ?

Çoğu Katar şeyhleri idi ama Suudi Arabistan’dan  bir çok kez önemli iş
için gelin şeyhler oldu bunları çoğu İstanbul’da bir çok ünlü
yerleri satın aldılar bu haberlerin medyada  öğrendim aksam
partide olan Şeyhler isim vermeyeceğim ünlü bir müteahhit
bunlar iş yapmak için özel partiler düzenliyordu
politikacılar saygın iş adamları kimler yoktu ki böyle
partilerde
simdi bodrum da teknelerim var burada partiler
düzenliyorum Araplara villalar  kiralıyorum villa satıyorum.
By Kadir Mıhçı 20 yıldır bu isi yaptığını şirketin artık özel
sanatçı menajerliği yapmayı planladığını bu işi sırf Türkiye’de
değil  dünyada da bir çok önemli isimler ile çalışmaları için anlaştığını
belirtti.
Rus Oryantal bir kızla anlaştığını bu kızı Türkiye’de Arap
ülkelerinde Avrupa’da da bütün dans şovlarında oryantalde  çok iyi
oynayan bir kızla anlaştığını dünya bu kızın danslarından  çok
bahsedecek diyor Kadir Mıhçı  bakalım.
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