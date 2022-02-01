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İki kıta arası artık 6 dakika! İşte 1915 Çanakkale Köprüsü’nün özellikleri…

İki kıta arası artık 6 dakika! İşte 1915 Çanakkale Köprüsü’nün özellikleri…
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18 Mart 2022 - 16:48

İki kıta arası artık 6 dakika! İşte 1915 Çanakkale Köprüsü’nün özellikleri…

İki kıta arası artık 6 dakika İşte 1915 Çanakkale Köprüsünün özellikleri...

Dünyanın en uzun orta açıklıklı projesi olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye’nin mega projeleri arasında yer alıyor. Proje Asya ve Avrupa kıtlarını Çanakkale Boğazı’nda ilk kez birbirine bağladı. Yıllık 415 milyon euro tasarruf sağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeliyor.

1915 Çanakkale Köprüsü’nde büyük gün bugün… 4 bin 608 metre uzunluğu ile dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor.

Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı’nda ilk kez birbirine bağlayan köprü, Lapseki Şekerkaya ile Gelibolu Sütlüce mevkiinde inşa edildi. Cumhuriyet tarihinin mega projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü’ne, 18 Mart 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temelini atmasıyla başlamıştı.

 

İki kıta arası artık 6 dakika İşte 1915 Çanakkale Köprüsünün özellikleri...

Kulelerden birinin kırmızı, diğerinin beyaz olarak aydınlatılacak olması Türk bayrağını temsil ediyor. Ayrıca bağ kirişlerindeki nervürlerde Türk-İslam sanatı motifleri yer alıyor. Viyadük ayakları da Çanakkale Şehitler Abidesi’ni andırıyor. 

YÜKSEKLİĞİ EYFEL’İ GEÇTİ

Çanakkale Deniz Zaferi’nin kazanıldığı gün olan 18 Mart’ı simgeleyen 318 metrelik yüksekliğiyle 1915 Çanakkale Köprüsü’nün kuleleri, Fransa’nın başkenti Paris’in simgesi olan ve 300 metre yüksekliğe sahip Eyfel Kulesi’ni geçti.

SEYİT ONBAŞI SİMGESİ

1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeliyor. Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı’nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, 4 kulenin de tepesinde yer alacak, her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5 metre yüksekliğindeki 4 top mermisi figürünün montajı ise sürüyor.

TELLERİ DÜNYAYI 4 DEFA DOLAŞIR 

“En”lerin projesi olarak anılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ana kablosunda dünyanın çevresini 4 kez dönebilen 162 bin kilometrelik tel kullanıldı. Kule kesonları alan olarak kıyaslandığında bir futbol sahası büyüklüğünü kapsarken köprüde kullanılan 227 bin metreküplük beton ile 100 metrekarelik 5 bin 900 adet dairenin yer aldığı 25 bin nüfuslu bir ilçe kurulabiliyor.

 

İki kıta arası artık 6 dakika İşte 1915 Çanakkale Köprüsünün özellikleri...

13 Kasım 2021’de 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilmişti. Köprünün ilk tabliye montajı 20 Temmuz 2021’de gerçekleştirilmişti.  

YATIRIM TUTARI 2 MİLYAR 545 MİLYON EURO

Üretime etkisi 5 milyar 362 milyon Euro olan projenin yatırım bedeli ise 2 milyar 545 milyon Euro. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün yapımında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesi çalıştı.

Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarının bağlanacağı askı halatlarının ana halatlara montaj işlemi 6 Temmuz 2021’de başlamıştı. 12 Aralık 2021’de de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, Asya ve Avrupa’daki kule ayaklarının orta açıklığına son tabliye bloğu yerleştirilmişti.

 

İki kıta arası artık 6 dakika İşte 1915 Çanakkale Köprüsünün özellikleri...

 

1,5 YIL ERKEN TAMAMLANDI

5.5 yıl olarak planlanan köprü 4 yılda bitti. Yap-işlet-devret projesi olan 1915 Çanakkale Köprüsü’yle devletin kasasından da bir kuruş çıkmadı. İşletmesi 2034 yılına kadar sürecek 1915 Çanakkale Köprüsü 32 bloktan oluşuyor ve ayak yüksekliği 318 metre olarak belirlendi.

PROJE İLE YILLIK 415 MİLYON EURO TASARRUF

Projede yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 adet iş makinesi çalıştı. Zamandan 382 milyon euro, akaryakıt tüketiminden 31 milyon 300 bin euro ve 3 bin 234 ağaca eş değer karbon salınımdaki azalmayla, çevresel olarak 1 milyon 900 bin euro tasarruf edilecek.  Böylece toplam tasarruf tutarı yıllık 415 milyon euroya ulaşacak. Dev projenin yıllık istihdama etkisi ise doğrudan ve dolaylı olarak 118 bin kişi olduğu açıklandı.

 

İki kıta arası artık 6 dakika İşte 1915 Çanakkale Köprüsünün özellikleri...

 

MESAFE 6 DAKİKAYA DÜŞECEK

Marmara ile Trakya’dan Çanakkale ve Ege Bölgesi’ne gelen tatilciler, yaz sezonunda her yıl uzun araç kuyruklarından şikayet ediyordu.  Kışın ise hava durumu şartları sebebiyle kimi zaman feribot seferleri olmuyordu. Köprünün tamamlanmasıyla Çanakkale Boğazı’nı geçiş süresi 6 dakikaya düştü.

İstanbul’un, Avrupa ve Anadolu arasında üstlendiği ağır transit Trafik yükünün hafiflemesi hedeflenirken, Batı Anadolu boyunca halen İstanbul merkezli Batı-Doğu aksı üzerinde yoğunlaşan trafik yükü Marmara Denizi’nin batı kıyısından güney yönüne doğru dengeleneceği öngörülüyor.

 

İki kıta arası artık 6 dakika İşte 1915 Çanakkale Köprüsünün özellikleri...

 

AVRUPA’DAN TÜRKİYE’NİN GÜNEYBATISINA KESİNTİSİZ ERİŞİM

Toplam 324 kilometrelik uzunluğa sahip olan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesinin 4,6 kilometrelik kısmını 1915 Çanakkale Köprüsü, 83,4 kilometrelik kısmını ise Malkara-Çanakkale arasındaki otoyol oluşturuyor. Proje Malkara yerleşiminin güneyinden ve Şarköy ilçesinin batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek Evreşe ilçesinin doğusundan Gelibolu Yarımadası’na ulaşıyor.

Gelibolu’nun kuzeyinden geçerek ilerleyen otoyol, Sütlüce – Şekerkaya mevkileri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkiine ulaşıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün tamamlanmasıyla, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege’yi birbirine bağlıyor. Kınalı- Tekirdağ- Çanakkale- Savaştepe Otoyolu Projesi’nin bitmesiyle de Avrupa’dan Türkiye’nin güneybatısındaki endüstriyel bölgelere kesintisiz erişim sağlanmış oluyor.

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