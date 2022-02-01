Vali Ali Yerlikaya’dan İstanbullulara kritik çağrı! Saat verip uyardı: “Sakın dışarı çıkmayın”

Vali Ali Yerlikaya’dan İstanbullulara kritik çağrı! Saat verip uyardı: “Sakın dışarı çıkmayın”

İstanbul’da bugün hafif şekilde başlayan kar yağışıyla ilgili Meteoroloji ve AKOM’un ardından bir uyarı da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan geldi.

Meteoroloji ve AKOM’un uyarılarının ardından İstanbul’un bazı bölgelerinde bugün kar yağmaya başladı. Yağış, bazı bölgeler belirli aralıklara etkisini göstermeye devam ediyor.

PAZARA KADAR SÜRECEK

Meteoroloji’nin son hava durumu raporuna göre İstanbul’da bugün, yarın ve pazar günü yoğun kar yağışı etkili olacak. Pazartesi günü sıcaklığın biraz yükselmesiyle yağış karla karışık yağmura dönecek. İstanbul’da salı günü yağış beklenmiyor.

“SAAT 18.00-24.00 ARASINDA KUVVETLİ YAĞACAK”

Tüm gözlerin çevrildiği İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da kar yağışıyla ilgili bir uyarı yaptı. Yerlikaya’nın Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün son verilerine göre İstanbul’da bugün 18.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Dışarıdaysak evlerimize dönelim. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim.” ifadeleri yer aldı.

MOTOSİKLET VE KURYELER TRAFİĞE ÇIKAMAYACAK

Yerlikaya, kentte beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle bugün saat 17.30’dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceğini duyurdu.