ÜNLÜ İŞ İNSANI SADETTİN SARAN, YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASINDA İFADE VERDİ

Ünlü iş insanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi’ne geldi. Saran, polis nezaretinde Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu‘na ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

YASA DIŞI BAHİS REKLAMLARI NEDENİYLE CEZA ALDI

Sadettin Saran’ın sahibi olduğu S Sport ve S Sport Plus kanalları, geçtiğimiz aylarda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla cezalandırılmıştı. RTÜK, 3 Aralık tarihinde, bu kanallara “yasa dışı bahis reklamı” nedeniyle ceza vermişti. Bu ceza, Saran Grubu’nun spor yayıncılığındaki itibarını sarsan bir gelişme olarak dikkat çekmişti.

GÖZALTI İDDİALARI YALANLANDI

Sadettin Saran’a yönelik bazı medya organlarında yayımlanan gözaltına alındığına dair haberler, Saran Grubu tarafından yalanlandı. Ajansspor, yaptığı açıklamada, “Sadettin Saran’ın gözaltına alındığına dair yapılan haberler kasıtlı ve gerçek dışıdır. Bu haberi yapanlarla ilgili tüm yasal haklar ivedilikle kullanılacaktır” ifadelerini kullandı.

YASA DIŞI BAHİS VE SPOR MEDYASI ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Sadettin Saran’ın S Sport ve S Sport Plus platformları aracılığıyla yapılan yasa dışı bahis reklamları, Türkiye’de spor medyasının karşılaştığı etik sorunları bir kez daha gündeme getirdi. Medya sektörü için önemli bir iş insanı olan Saran, bu soruşturma ve ceza süreciyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr