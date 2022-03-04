İki eşi olan Yılmaz Vural kendisinden 30 yaş küçük kadınlarla yakalandı!

“İki eşim var, ikisini de seviyorum” açıklamasıylabir süre önce gündem olan Yılmaz Vural Cihangir’de iki genç kadınla yakalandı. İsmet ve Sinem adında iki eşi olan, evli ve üç çocuk babası 69 yaşındaki Yılmaz Vural, alkolün de etkisiyle samimi görüntüler verdi.