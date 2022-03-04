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İki eşi olan Yılmaz Vural kendisinden 30 yaş küçük kadınlarla yakalandı!

İki eşi olan Yılmaz Vural kendisinden 30 yaş küçük kadınlarla yakalandı!
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04 Mart 2022 - 17:17

İki eşi olan Yılmaz Vural kendisinden 30 yaş küçük kadınlarla yakalandı!

Yılmaz Vural Cihangir’de kendisinden neredeyse 30 yaş küçük iki esmer güzelle yakalandı. Evli olan teknik direktör “İki eşim var, ikisini de seviyorum” açıklamasıyla bir dönem gündem olmuştu. Yine iki kadınla görüntülenen Yılmaz Vural kadın arkadaşlarına gül alıp çiçekçiye de 200 TL bahşiş verdi.

İki eşi olan Yılmaz Vural kendisinden 30 yaş küçük kadınlarla yakalandı! - Sayfa 1

“İki eşim var, ikisini de seviyorum” açıklamasıylabir süre önce gündem olan Yılmaz Vural Cihangir’de iki genç kadınla yakalandı. İsmet ve Sinem adında iki eşi olan, evli ve üç çocuk babası 69 yaşındaki Yılmaz Vural, alkolün de etkisiyle samimi görüntüler verdi.

İki eşi olan Yılmaz Vural kendisinden 30 yaş küçük kadınlarla yakalandı! - Sayfa 2

Ünlü teknik direktör Vural, Milliyet’in haberine göre; iki kadına arkadaşına gül aldı. Aldığı gülü kendisinden yaklaşık 30 yaş küçük olan arkadaşına veren Vural, oldukça rahat tavırlar sergiledi.

İki eşi olan Yılmaz Vural kendisinden 30 yaş küçük kadınlarla yakalandı! - Sayfa 3

Vural’ın yanındaki kadınlardan birinin birlikte YouTube programı hazırladığı Dilek Yurttaş olduğu ortaya çıktı. Yurttaş’ın yaptığı paylaşımlarda Vural’a “Abi” dediği görüldü.

İki eşi olan Yılmaz Vural kendisinden 30 yaş küçük kadınlarla yakalandı! - Sayfa 4

200 TL BAHŞİŞ!
Kameralara aldırış etmeden, güzelleri aracına alan Vural, çiçekçilere de 200 TL bahşiş verdi. Yılmaz Vural’ın iki esmer güzel ile sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenmesi, çevredekiler tarafından, “Yılmaz Hoca ofsayta düştü” şeklinde yorumlandı.

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İki eşi olan Yılmaz Vural kendisinden 30 yaş küçük kadınlarla yakalandı! - Sayfa 5
İki eşi olan Yılmaz Vural kendisinden 30 yaş küçük kadınlarla yakalandı! - Sayfa 6
İki eşi olan Yılmaz Vural kendisinden 30 yaş küçük kadınlarla yakalandı! - Sayfa 7
İki eşi olan Yılmaz Vural kendisinden 30 yaş küçük kadınlarla yakalandı! - Sayfa 8
İki eşi olan Yılmaz Vural kendisinden 30 yaş küçük kadınlarla yakalandı! - Sayfa 9
İki eşi olan Yılmaz Vural kendisinden 30 yaş küçük kadınlarla yakalandı! - Sayfa 10

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İki eşi olan Yılmaz Vural kendisinden 30 yaş küçük kadınlarla yakalandı! - Sayfa 11
İki eşi olan Yılmaz Vural kendisinden 30 yaş küçük kadınlarla yakalandı! - Sayfa 12
İki eşi olan Yılmaz Vural kendisinden 30 yaş küçük kadınlarla yakalandı! - Sayfa 13
İki eşi olan Yılmaz Vural kendisinden 30 yaş küçük kadınlarla yakalandı! - Sayfa 14
İki eşi olan Yılmaz Vural kendisinden 30 yaş küçük kadınlarla yakalandı! - Sayfa 15
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