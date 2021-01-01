Acun Ilıcalı’dan Demet Özdemir paylaşımı! Altına düştüğü not dikkat çekti…
Acun Ilıcalı, oyuncu Demet Özdemir’le fotoğraf paylaştı. Ilıcalı’nın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.
O Ses Türkiye jüri üyesi Oğuzhan Koç’la yaşadığı aşkla adından söz ettiren Demet Özdemir, Instagram paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
Yüzü olduğu şampuan reklamında ters ışık kurbanı olan Özdemir hakkında estetik haberleri çıkmış, güzel oyuncudan yalanlama gelmişti.
Özdemir son olarak Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çiftiyle buluştu.
Acun Ilıcalı güzel oyuncu ile selfie çekerek “Hayranıyız” notuyla paylaşım yaptı.
İşte o paylaşım…
Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
İşte o paylaşımlardan bazıları…