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Acun Ilıcalı’dan Demet Özdemir paylaşımı! Altına düştüğü not dikkat çekti…

Acun Ilıcalı’dan Demet Özdemir paylaşımı! Altına düştüğü not dikkat çekti…
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16 Kasım 2021 - 17:26

Acun Ilıcalı’dan Demet Özdemir paylaşımı! Altına düştüğü not dikkat çekti…

Acun Ilıcalı, oyuncu Demet Özdemir’le fotoğraf paylaştı. Ilıcalı’nın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Acun Ilıcalı’dan Demet Özdemir paylaşımı! Altına düştüğü not dikkat çekti… - Sayfa 1

O Ses Türkiye jüri üyesi Oğuzhan Koç’la yaşadığı aşkla adından söz ettiren Demet Özdemir, Instagram paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Acun Ilıcalı’dan Demet Özdemir paylaşımı! Altına düştüğü not dikkat çekti… - Sayfa 2

Yüzü olduğu şampuan reklamında ters ışık kurbanı olan Özdemir hakkında estetik haberleri çıkmış, güzel oyuncudan yalanlama gelmişti.

Acun Ilıcalı’dan Demet Özdemir paylaşımı! Altına düştüğü not dikkat çekti… - Sayfa 3

Özdemir son olarak Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çiftiyle buluştu.

Acun Ilıcalı’dan Demet Özdemir paylaşımı! Altına düştüğü not dikkat çekti… - Sayfa 4

Acun Ilıcalı güzel oyuncu ile selfie çekerek “Hayranıyız” notuyla paylaşım yaptı.

Acun Ilıcalı’dan Demet Özdemir paylaşımı! Altına düştüğü not dikkat çekti… - Sayfa 5

İşte o paylaşım…

Acun Ilıcalı’dan Demet Özdemir paylaşımı! Altına düştüğü not dikkat çekti… - Sayfa 6

Acun Ilıcalı’dan Demet Özdemir paylaşımı! Altına düştüğü not dikkat çekti… - Sayfa 7

Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

İşte o paylaşımlardan bazıları…

Acun Ilıcalı’dan Demet Özdemir paylaşımı! Altına düştüğü not dikkat çekti… - Sayfa 8

Acun Ilıcalı’dan Demet Özdemir paylaşımı! Altına düştüğü not dikkat çekti… - Sayfa 10

Acun Ilıcalı’dan Demet Özdemir paylaşımı! Altına düştüğü not dikkat çekti… - Sayfa 16

Acun Ilıcalı’dan Demet Özdemir paylaşımı! Altına düştüğü not dikkat çekti… - Sayfa 20

Acun Ilıcalı’dan Demet Özdemir paylaşımı! Altına düştüğü not dikkat çekti… - Sayfa 21

Acun Ilıcalı’dan Demet Özdemir paylaşımı! Altına düştüğü not dikkat çekti… - Sayfa 27

 

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