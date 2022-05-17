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Basketbolcu sevgilisiyle poz verdi: Hande Baladın yeni bir aşka yelken açtı!

Basketbolcu sevgilisiyle poz verdi: Hande Baladın yeni bir aşka yelken açtı!
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17 Mayıs 2022 - 16:53

Türk voleybolunun en önemli yıldızlarından olan Eczacıbaşı ve A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın oyuncusu Hande Baladın yeni bir aşka yelken açtı.

Basketbolcu sevgilisiyle poz verdi: Hande Baladın yeni bir aşka yelken açtı! - Sayfa 1

Türk voleybolunun en önemli yıldızlarından olan Eczacıbaşı ve A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın oyuncusu Hande Baladın yeni bir aşka yelken açtı.

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Basketbolcu sevgilisiyle poz verdi: Hande Baladın yeni bir aşka yelken açtı! - Sayfa 2

Filenin Sultanları ve Eczacıbaşı Dynavit’ın yıldızı Hande Baladın kariyerinde yaşadığı mutluluğu özel hayatında da yaşıyor.

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Basketbolcu sevgilisiyle poz verdi: Hande Baladın yeni bir aşka yelken açtı! - Sayfa 3

CEV Kupası Finali’nde iki maçta da Allianz MTV Stuttgart’ı 3-1’lik skorlarla geçen Eczacıbaşı Dynavit Avrupa şampiyon olmuştu.

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Basketbolcu sevgilisiyle poz verdi: Hande Baladın yeni bir aşka yelken açtı! - Sayfa 4

Takımın yıldızlarından olan Hande Baladın, Filenin Sultanlarıyla yaşadığı başarıyı takımıyla devam ettirdi.

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Basketbolcu sevgilisiyle poz verdi: Hande Baladın yeni bir aşka yelken açtı! - Sayfa 5

Eczacıbaşı Dynavit takımında son dönemin parlayan ismi olan Hande Baladın sahada yaptıklarının yanında saha dışındaki hayatıyla da büyük ilgi çekiyor.

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Basketbolcu sevgilisiyle poz verdi: Hande Baladın yeni bir aşka yelken açtı! - Sayfa 6

Zaman zaman antrenmandan videolara paylaşan Baladın, özel hayatıyla da oldukça merak edilen bir isim.

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Basketbolcu sevgilisiyle poz verdi: Hande Baladın yeni bir aşka yelken açtı! - Sayfa 7

Anadolu Efes altyapısından yetişen basketbolcu Semih Say, Hande Baladın ile olan fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

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Basketbolcu sevgilisiyle poz verdi: Hande Baladın yeni bir aşka yelken açtı! - Sayfa 8

Samimi pozlar veren ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları gündeme oturdu.

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Basketbolcu sevgilisiyle poz verdi: Hande Baladın yeni bir aşka yelken açtı! - Sayfa 9

Semih Say’ın paylaştığı fotoğrafa dakikalar içinde birçok beğeni ve yorum gelirken, ikili birbirine çok yakıştırıldı.

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Basketbolcu sevgilisiyle poz verdi: Hande Baladın yeni bir aşka yelken açtı! - Sayfa 10

İşte ikilinin o paylaşımları…

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Basketbolcu sevgilisiyle poz verdi: Hande Baladın yeni bir aşka yelken açtı! - Sayfa 11
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Basketbolcu sevgilisiyle poz verdi: Hande Baladın yeni bir aşka yelken açtı! - Sayfa 12
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Basketbolcu sevgilisiyle poz verdi: Hande Baladın yeni bir aşka yelken açtı! - Sayfa 13
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