Manavgat Alev Alev Yanıyor

Manavgat’ta dün başlayan orman yangınında 1 can kaybı olduğu açıklandı.

Manavgat’ta dün başlayan orman yangınında 1 can kaybı olduğu açıklandı.

Bakan Pakdemirli, Akseki’de evinde yalnız kalan 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel adlı vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Yeniköy, Kalemler, Sarılar, Bahçelievler ve Sorgun bölgesinde çıkan orman yangını ikinci gününde devam ediyor. Yangın nedeniyle birçok ev yanarken, bölgelerde tahliye işlemleri gerçekleştirildi. Yangında bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişinin ise mahsur kaldığı belirtildi.