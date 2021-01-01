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Manavgat Alev Alev Yanıyor

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Manavgat Alev Alev Yanıyor
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29 Temmuz 2021 - 11:42
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Manavgat’ta dün başlayan orman yangınında 1 can kaybı olduğu açıklandı.

Manavgat Orman Yangını Durdurulamıyor: 1 Kişi Öldü

Manavgat’ta dün başlayan orman yangınında 1 can kaybı olduğu açıklandı.

Bakan Pakdemirli, Akseki’de evinde yalnız kalan 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel adlı vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Yeniköy, Kalemler, Sarılar, Bahçelievler ve Sorgun bölgesinde çıkan orman yangını ikinci gününde devam ediyor. Yangın nedeniyle birçok ev yanarken, bölgelerde tahliye işlemleri gerçekleştirildi. Yangında bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişinin ise mahsur kaldığı belirtildi.

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