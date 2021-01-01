Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul Sözleşmesi Açıklaması

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Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden resmen çekildiği gün, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı” açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında İstanbul Sözleşmesi’nin feshine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Erdoğan, kadına yönelik şiddetle mücadelenin İstanbul Sözleşmesi’yle başlamadığını ve bu sözleşmeden çekilmeyle de bitmeyeceğini söyledi.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

”Bizim inancımızda bildiğimiz ve bilmediğimiz varlıklar içinde asıl olan insandır. Diğer tüm ayrımlar vasıflar farklılıklar bu ulvi sıfatın gerisinde kalır. İnsanları sadece cinsiyetlerinden dolayı üstünlük sınıflamasına tabi tutan anlayışın bizim medeniyetimizde yeri yoktur. Ortada bu noktada sorun yaşanıyorsa konunun bir tarafında erkek bir tarafında kadın vardır.

”KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ İLE BAŞLAMADI, ÇEKİLMEMİZLE BİTMEYECEK”

Kadına şiddet meselesinde ortada mağdur varsa bir de fail mevcut demektir. Bu hassas konunun çözümü için zaman içerisinde farklı politikalar geliştirdik. Bizim kadına yönelik şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi’yle başlamadığı gibi bu sözleşmeden çekilmeyle de bitecek değildir. Şiddetin her türü ile mücadelemiz sürerken kadına yönelik şiddet kavramının altını çizmemizin nedeni bu sorunun adını koymak gerektiğine olan inancımızdır. Açık bir insan hakkı ihlali olan kadına yönelik şiddet tüm ülkelerin sorunudur.

”TIPKI SALGINLA MÜCADELEDE OLDUĞU GİBİ SİYASİ TARTIŞMALARA MALZEME ETMEDEN ELE ALMAMIZ GEREKİYOR”

Dün kadına yönelik şiddetle, kadınların insan olarak sahip oldukları haklarını kullanabilmesi konusunda nasıl mücadele ediyorsak bugün de yarın da mücadeleyi sürdüreceğiz. Kadına yönelik şiddeti, tıpkı salgınla mücadelede olduğu gibi siyasi tartışmalara malzeme etmeden, samimiyetle ve objektif bir şekilde ele almamız gerekiyor.

PLAN 5 ANA HEDEF, 28 STRATEJİ VE 227 FAALİYETTEN OLUŞUYOR

(Kadına yönelik şiddetle mücadele) Yeni eylem planımızla mücadeleyi daha da güçlendiriyoruz. Eylem planımız 2021-2025 yıllarını kapsamaktadır. Oldukça hacimli bir kitap olarak ortaya çıkan planı 5 ana hedef 28 strateji 227 faaliyet şeklinde yapılandırdık. Mağdurların adalete erişiminini kolaylaştırılması şiddetle mücadele anlayışının tüm politikalara yerleştirilmesi toplumsal duyarlılığın artırılması olarak özetleyebiliriz. Değişen şartlar ve ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde gereken her türlü yasal ve idari tedbiri almayı sürdüreceğiz. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı’nın ilk hedefini şiddetle mücadele mevzuatının gözden geçirilmesi ve etkin uygulanması olarak belirledik. Israrlı takip, siber şiddet gibi şiddet türleri konularının yeniden değerlendirilmesini planlıyoruz.

7 İLDE 9 YENİ KADIN KONUK EVİ AÇILACAK

7 ilimizde 9 yeni kadın konuk evi daha açılacaktır. Şiddet faillerinin ve şiddet uygulama ihtimali olan bireylerin öfke kontrollerinin sağlanabilmesine yönelik eğitimlere başlıyoruz. 77 faaliyeti önümüzdeki 5 yıl içerisinde gerçekleştireceğiz. 81 ilde kadına yönelik şiddet risk haritasının tamamlanması stratejik hedeflerimiz arasında. Kadına karşı şiddeti sıradanlaştıran yaklaşımları ortadan kaldıracağız.

”AYNI ZAMANDA ANNEMİZİN, KIZIMIZIN ONURUNU KORUMANIN DA MÜCADELESİ”

Eylem planımızın asıl amacı toplumun kadına yönelik şiddete bakış açısını etkilemeye, değiştirmeye ve duyarlılıklarını artırmaya yönelik farkındalık oluşturmaktır. Kadına yönelik şiddetle mücadele ancak toplumun tamamının iştirakiyle ve samimi katkısıyla başarıya ulaşabilir. Kadına yönelik şiddetle mücadele aynı zamanda her biri canımızdan bir parça olan annemizin, eşimizin, kızımızın hakkını, hukukunu, onurunu korumanın da mücadelesidir.”