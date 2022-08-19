İki büyük anket şirketinin son araştırmaları belli oldu! ‘Kazanma ihtimali yüksek…’

“İKTİDARI DEĞİŞTİRMEK İSTEYENLER ÇOK KARARLI”

“Erdoğan mı, muhalefet adayı mı” diye sorulduğunda da Erdoğan’ın oy oranının yüzde 33 civarında çıktığını söyleyen Kömürcü, “‘Muhalefetin adayı kim olursa ona destek veririm’ diyenler yüzde 54. Bu tabloya bakınca şunu söylemek mümkün; Türkiye’nin şu anda en büyük siyasal gücü ‘Erdoğan gitsin’ diyenler. İktidarı değiştirmek isteyenler çok kararlı, bu nedenle muhalefet bir arada durduğu ve bir hata yapmadığı sürece özellikle cumhurbaşkanlığı seçimini kazanma ihtimali çok yüksek” diye konuştu.

“Erdoğan ancak seçime katılımı azaltarak kendi oy oranını artırabilir” diyen Kömürcü, “HDP’nin kapatılması durumunda HDP seçmeninin sandığı gitmemesi yönünde bir siyasal ortam yaratılabilir” ifadelerini kullandı.