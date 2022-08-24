İkinci El Araç Satışında 6 Ay ve 6 Bin Kilometre Sınırlarına Uymayanlara Verilecek Ceza Ortaya Çıktı

sıfır araçların ikinci el olarak satışına yönelik getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre sınırlarına uymayanlara verilecek cezaları paylaştı. İkinci el ticareti yapan şirketler, sadece 8.400 TL’lik cezayla karşılaşacak.

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen sıfır araçların satın alındıktan sonra anında satılmasını engelleyen düzenleme, sıfır araçların artık 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden satılamayacağını söylüyordu. Düzenleme, 16 Ağustos 2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bugünse yeni düzenlemeye ilişkin detaylar paylaşıldı. Özpeynirci, TV100’de kaleme aldığı haberinde yürürlüğe giren yönetmelikte belirtilmeyen, satıcıların bu kurallara uymaması halinde uygulanacak cezai yaptırımları paylaştı.

Sınıra uymayan satıcılara 8.400 TL ceza:

Özpeynirci tarafından aktarılan detaylara göre ikinci el ticareti yapan şirketler, 6 ay ve 6 bin kilometre sınırlamalarına uymamaları halinde yalnızca 8.400 TL’lik cezai yaptırıma tabi tutulacak. Perakende kanuna tabi olduğu aktarılan düzenlemede yetkili satıcılara verilen ceza ise 5 kata kadar artırılabilecek.

Peki bu ceza yeterli olacak mı?

Özpeynirci, belirlenen yaptırım miktarının oldukça düşük olduğunu vurgulayarak 8.400 TL’lik cezanın ikinci el şirketleri için hiçbir anlam ifade etmediğini, yetkili satıcıların da 42 bin TL’ye varacak cezaları bile karşılayabileceğini paylaştı. Yani Özpeynirci’ye göre yeni düzenleme, pek de caydırıcı cezalara sahip olmadı.

Üstelik cezanın verilip verilmemesi, noterlerin elinde olacak:

İkinci el araç satışlarında aracı olan noterler, bu satışların cezai yaptırım kapsamında olup olmadığını verdiği kararlarla belirleyecek. Noter, 6 bin kilometre veya 6 ay sınırları tamamlanmamış olmasına rağmen satışları onaylayabilecek.