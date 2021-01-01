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Son dakika! Okullar kapanıyor mu?

Son dakika! Okullar kapanıyor mu?
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05 Ocak 2022 - 15:17

Son dakika! Okullar kapanıyor mu?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Şu anda okulların kapatılması söz konusu değil, süreci süreci yakından takip ediyoruz” dedi.

Son dakika! Okullar kapanıyor mu?

Sözcü Gazetesi’nin haberine göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa Valiliği’nde yüz yüze eğitim açıklaması yaptı.

Corona virüsü nedeniyle okullarda ek önlem alınacak bir durumun söz konusu olmadığını söyleyen Bakan Özer, şu ifadeleri kullandı:

* Bugün itibariyle en az bir doz aşı olmuş olan öğretmen oranı yüzde 93.4, en az iki doz aşı olmuş olan öğretmen oranımız ise yüzde 89.13.

* Hepinizin malumu olduğu üzere aşı olmayıp bağışıklık kazanan, hastalık geçiren ve antikor oluşturan öğretmen oranımız ise yüzde 5’ler civarındadır.

* Dolayısıyla en az iki doz aşı olmuş ve bağışıklık kazanmış öğretmen oranımız şu anda Türkiye’de yüzde 94’ler civarındadır.

*3 doz ve 4 düz aşı olan öğretmen oranımız da her geçen gün yükselmekte.  3’üncü doz aşısını olmuş öğretmen oranımız ise bu gün itibariyle yüzde 40.1.

*Süreç yaklaşık 4 buçuk aydır Sağlık Bakanlığımızla ve Sağlık Kurulumuzla koordineli ve başarılı bir şekilde devam ediyor.

*Allah’a şükür okullarımızda alarm vereceğimiz, yeni kararlar alacağımız herhangi bir sıkıntımız yok.

* Omicron dalgası hızlı bir şekilde yayılıyor. Bu süreci yakından takip ediyoruz ama şu an için okullarımızda önlemlerimizi değiştireceğimiz, yeni önlemler alacağımız herhangi bir alarm durumu söz konusu değil. Aşılanma oranlarına dikkat etmemiz gerekiyor.

*Okullarımızda maske, mesafe ve hijyenle ilgili kurallara öncesine göre daha fazla riayet ediyoruz. İnşallah 2 hafta sonra zaten yarıyıl tatiline gireceğiz.

*Yarıyıl tatiline gidene kadar inşallah süreci başarılı bir şekilde devam ettireceğiz.

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