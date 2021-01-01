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Rus Oryantal Şan Dersleri Alıyor

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Rus Oryantal Şan Dersleri Alıyor
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02 Eylül 2021 - 16:33
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Ünlü Rus oryantal Eshta, Haber Konseyi’ne verdiği özel röportajda dansçı kimliğinin yanı sıra sesini de geliştirmek için şan dersleri aldığını söyledi.
Bir buçuk yıldır İstanbul’da sahne çalışmaları yaparak büyük beğeni
toplayan Rus oryantal Eshta, şan dersleri almaya başladı.
Menajeri Kadir Mıhçı, Eshta’nın  sesinin güzel olduğunu ve şan
dersleri almaya başladığını açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde yoğun iş temposundan dolayı  ailesinin
yanına gidemeyen ve ailesi’ni İstanbul’a getiren Güzel oryantal
İstanbul’un tarihi mekanlarını, Adalar’da ailesi gezdirerek Tarih yerlere
hayran kaldıklarını ve ailesinin İstanbul’u çok beğendiğinin söyledi.
Müzik okulun da okuduğunu piyano çaldığını ve
Hande Yener, Nahide Babashi, Zeynep Bastık, Tuğçe Kandemir gibi
sanatçıların seslerine ve müziklerine bayıldığını belirtti.
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