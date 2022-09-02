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İddianame hazırlandı! Gülşen için istenen ceza belli oldu

İddianame hazırlandı! Gülşen için istenen ceza belli oldu
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02 Eylül 2022 - 15:55
Şarkıcı Gülşen hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Şarkıcı Gülşen hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Gülşen’in 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

Gülşen Çolakoğlu, 30 Nisan 2022’de Ataşehir’de bir konser sırasında, “İmam Hatip’te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” şeklindeki beyanda bulunmuştu.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında 25 Ağustos’ta gözaltına alınan Gülşen, 4 gün sonra ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı.

Gülşen’in dün avukatı aracılığıyla ev hapsi kararının kaldırılması için yaptığı itiraz ise reddedilmişti.

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