Mbappe gönlünü transeksüel modele kaptırdı! Samimi anları ifşa oldu…

Fransa’nın köklü kulübü Paris Saint-Germain’de forma giyen dünyaca ünlü yıldız Kylian Mbappe bu kez aşk hayatıyla gündemde.
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İtalya’da ortaya atılan iddiaya göre, yıldız futbolcu aktris Emma Smet’ten ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu.
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Mbappe’nin, 2017’de Playboy kapağında yer alan ilk transseksüel model olan Ines Rau ile birlikte olduğu iddia edildi.
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YATTA SAMİMİ BİR ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLENDİLER2017 yılında Playboy kapağında yer alan ilk transseksüel model olmasıyla dünya çapında ün kazanan Ines Rau, geçtiğimiz günlerde Mbappe ile birlikte bir yatta görüntülendi.
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Bikilini model Rau’yu kollarına aldığı görülen Mbappe’nin, mayıs ayındaki Cannes Film Festivali’ne de ünlü isimle katıldığı öğrenildi.
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ESKİ SEVGİLİSİ AYRILIK NEDENİNİ “KİŞİSEL FARKLILIKLAR”A BAĞLAMIŞTIMbappe’nin eski sevgilisi Smet, verdiği bir röportajda ayrılıklarının “kişisel farklılıklar” olduğunu söylemişti.
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Ines Rau ve Kylian Mbappe, ortaya çıkan iddiaların ardından sessizliklerini koruyor.
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Ines Rau, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.İşte o kareler…
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