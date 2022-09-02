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Mbappe gönlünü transeksüel modele kaptırdı! Samimi anları ifşa oldu…

Mbappe gönlünü transeksüel modele kaptırdı! Samimi anları ifşa oldu…
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02 Eylül 2022 - 15:47
Paris Saint Germain’de forma giyen yıldız oyuncu Kylian Mbappe’nin, 2017’de Playboy kapağında yer alan transseksüel model ile aşk yaşadığı iddia edildi.
Mbappe gönlünü transeksüel modele kaptırdı! Samimi anları ifşa oldu… - Sayfa 1
Fransa’nın köklü kulübü Paris Saint-Germain’de forma giyen dünyaca ünlü yıldız Kylian Mbappe bu kez aşk hayatıyla gündemde.
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Mbappe gönlünü transeksüel modele kaptırdı! Samimi anları ifşa oldu… - Sayfa 2
İtalya’da ortaya atılan iddiaya göre, yıldız futbolcu aktris Emma Smet’ten ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu.
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Mbappe gönlünü transeksüel modele kaptırdı! Samimi anları ifşa oldu… - Sayfa 3
Mbappe’nin, 2017’de Playboy kapağında yer alan ilk transseksüel model olan Ines Rau ile birlikte olduğu iddia edildi.
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Mbappe gönlünü transeksüel modele kaptırdı! Samimi anları ifşa oldu… - Sayfa 4
YATTA SAMİMİ BİR ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLENDİLER2017 yılında Playboy kapağında yer alan ilk transseksüel model olmasıyla dünya çapında ün kazanan Ines Rau, geçtiğimiz günlerde Mbappe ile birlikte bir yatta görüntülendi.
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Mbappe gönlünü transeksüel modele kaptırdı! Samimi anları ifşa oldu… - Sayfa 5
Bikilini model Rau’yu kollarına aldığı görülen Mbappe’nin, mayıs ayındaki Cannes Film Festivali’ne de ünlü isimle katıldığı öğrenildi.
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Mbappe gönlünü transeksüel modele kaptırdı! Samimi anları ifşa oldu… - Sayfa 6
ESKİ SEVGİLİSİ AYRILIK NEDENİNİ “KİŞİSEL FARKLILIKLAR”A BAĞLAMIŞTIMbappe’nin eski sevgilisi Smet, verdiği bir röportajda ayrılıklarının “kişisel farklılıklar” olduğunu söylemişti.
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Mbappe gönlünü transeksüel modele kaptırdı! Samimi anları ifşa oldu… - Sayfa 7
Ines Rau ve Kylian Mbappe, ortaya çıkan iddiaların ardından sessizliklerini koruyor.
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Mbappe gönlünü transeksüel modele kaptırdı! Samimi anları ifşa oldu… - Sayfa 8
Ines Rau, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.İşte o kareler…
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Mbappe gönlünü transeksüel modele kaptırdı! Samimi anları ifşa oldu… - Sayfa 11
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Mbappe gönlünü transeksüel modele kaptırdı! Samimi anları ifşa oldu… - Sayfa 12
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Mbappe gönlünü transeksüel modele kaptırdı! Samimi anları ifşa oldu… - Sayfa 13
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Mbappe gönlünü transeksüel modele kaptırdı! Samimi anları ifşa oldu… - Sayfa 14
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Mbappe gönlünü transeksüel modele kaptırdı! Samimi anları ifşa oldu… - Sayfa 15
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Mbappe gönlünü transeksüel modele kaptırdı! Samimi anları ifşa oldu… - Sayfa 16
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Mbappe gönlünü transeksüel modele kaptırdı! Samimi anları ifşa oldu… - Sayfa 17
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Mbappe gönlünü transeksüel modele kaptırdı! Samimi anları ifşa oldu… - Sayfa 18
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Mbappe gönlünü transeksüel modele kaptırdı! Samimi anları ifşa oldu… - Sayfa 19
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Mbappe gönlünü transeksüel modele kaptırdı! Samimi anları ifşa oldu… - Sayfa 20
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Mbappe gönlünü transeksüel modele kaptırdı! Samimi anları ifşa oldu… - Sayfa 21
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Mbappe gönlünü transeksüel modele kaptırdı! Samimi anları ifşa oldu… - Sayfa 22
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Mbappe gönlünü transeksüel modele kaptırdı! Samimi anları ifşa oldu… - Sayfa 23
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Mbappe gönlünü transeksüel modele kaptırdı! Samimi anları ifşa oldu… - Sayfa 24
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Mbappe gönlünü transeksüel modele kaptırdı! Samimi anları ifşa oldu… - Sayfa 25
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Mbappe gönlünü transeksüel modele kaptırdı! Samimi anları ifşa oldu… - Sayfa 26
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