KANSER TEDAVİSİ GÖREN TANYELİ’YE ZİYARETÇİ YASAĞI

Uzun süredir kanser tedavisi gören ünlü oryantal Tanyeli’ye hastanede ziyaretçi yasağı getirildi. Özel izinle hastaneden çıkan ve arkadaşlarının düzenlediği doğum günü partisine katılan Tanyeli, sonrasında hastanede kalmaya devam etti ve ziyaretçi kabul edilmedi.

Sosyal Medyada DUYURDU

Tanyeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ziyaretçi yasağının devam ettiğini duyurdu. “Ziyaretçi yasağım devam ediyor. Lütfen gelmeyin. Ailem dışında kimseyi almıyorlar. Ben de size mahcup oluyorum. Yasak kalkınca buradan bildireceğim” şeklinde mesaj yayınladı.

DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ İZİNLE

Tanyeli, doğum günü kutlamasından sonra hastanede zor günler geçirdiğini belirtti. “Doktor 2 saat izin vermişti, yarına kim öle kim kala” diyerek, tedavi sürecinin zorluğuna dikkat çekti. Kutlama sırasında yaşadığı zorluklara rağmen, Tanyeli’nin “O gece 2 saat de olsa kutladık, bunun 20 dakikası ayakta, geri kalanı yine oracıkta bana özel hazırlanan koltukta yatarak zor geçti. Ama başardık. Güzel bir anı, güzel bir hatıra” şeklindeki sözleri, duygusal bir mesaj olarak takipçileriyle paylaşıldı.

AĞIR HASTALIK SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Tanyeli, doğum günü kutlamasından sonra hastane odasından çıkamadığını belirterek, “O günden beri hastanenin odasından çıkamıyorum, çok ağır geçiyor, çok yoruldum” ifadelerini kullandı. Hastalık sürecinin zorlu geçişine rağmen güçlü duruşunu sürdüren ünlü isim, takipçilerine teşekkürlerini sundu.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/