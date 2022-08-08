Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

İçişleri Bakanlığı duyurdu!

İçişleri Bakanlığı duyurdu!
8 views
08 Ağustos 2022 - 14:44

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Abluka-32 operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı duyurdu Eren Abluka-32 operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığınca Bitlis’te 520 personelin katılımıyla Eren Abluka-32 Şehit Güvenlik Korucusu Ekrem Akkaya Operasyonu başlatıldı.

PKK Terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Bitlis İlinde “Eren Abluka-32 (Bitlis-Van-Azapşarı) Şehit GK Ekrem AKKAYA” Operasyonu başlatıldı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığınca müştereken gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 520 personel 51 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde; Bitlis Hizan İlçesi Azapşar mahallesi kırsalında gerçekleştirilen arama tarama sonucunda BTÖ mensuplarının kullandığı 4 sığınak ve barınak tespit edildi. Tespit edilen sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok miktarda gıda, yaşam, temizlik malzemesi imha edilirken sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nafile oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?Nafile oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?
TOKİ başvuruları ne zaman yapılacak?TOKİ başvuruları ne zaman yapılacak?
İŞKUR GSB işçi alımı başvuru ekranıİŞKUR GSB işçi alımı başvuru ekranı
En güzel, resimli yeni aşure günü mesajlarıEn güzel, resimli yeni aşure günü mesajları
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nedir?Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nedir?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Amerika’dan “Şimdi 90’lar” konserine geldi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ünlü spiker bodrumda stres attı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İçişleri Bakanlığı duyurdu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Galatasaray’da Yunus Akgün’e MLS’ten 7.5 milyon Euro’luk teklif!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
25 Temmuz 1 Ağustos vaka sayısı açıklandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nafile oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Merve Boluğur eski kocası Murat Dalkılıç’a öfke kustu! “Bu kaçıncı şov koçum”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gülben Ergen’e şoke eden mesaj! “Üstsüz poz verir misiniz?”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meryem Uzerli’nin yatak odası pozları olay yarattı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Serdar Ortaç, Aleyna Tilki hakkında bombayı patlattı! Yer yerinden oynayacak
SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan KPSS çıkışı: Sonuçlar kesin şaibeli! Birkaç ay sonra…Ağustos 3, 2022-3:05 pm
Antalya’da korkutan deprem! AFAD açıkladı: Büyüklüğü 4.2Ağustos 3, 2022-3:04 pm
Gram altın 1000 lirayı aştıTemmuz 28, 2022-2:31 pm
Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı!Temmuz 28, 2022-9:38 am
Alevler Türkiye sınırından görülüyor… Yunanistan’dan yardım çağrısı…Temmuz 26, 2022-4:02 pm
KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM detayı!Temmuz 19, 2022-9:28 am
Son depremler: Deprem mi oldu? 19 Temmuz Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamasıTemmuz 19, 2022-9:22 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !