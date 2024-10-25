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Türkiye’nin en soğuk yerleri belli oldu! Oralarda kat kat giyinmeden yaşanmıyor…

Türkiye’nin en soğuk yerleri belli oldu! Oralarda kat kat giyinmeden yaşanmıyor…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Ekim 2024 - 15:54

Soğuk havaların etkili olmaya başlamasıyla birlikte Türkiye’nin soğuklukta eksi dereceleri gören şehirleri belli oldu. O şehirlerde geceleri termometreler –10.8 dereceyi gösterdi.

Ekim ayına girmemizle birlikte havalar iyice soğumaya başladı. Soğuk havaların Türkiye’nin her bölgesinde etkisini gösteriyorken o şehirlerde termometreler eksi dereceleri buldu.

Meteoroloji tarafından dün gece itibariyle gerçekleşen ölçümlerde eksi dereceleri bulması şaşkınlık yarattı.

Kış aylarının henüz daha başlarındayken ölçülen hava sıcaklıkları sonrasında Türkiye’nin en soğuk şehirleri de belli oldu. Ekim ayı itibariyle termometrelerde ölçülen en düşük sıcaklık -10.8 derece ile şaşırttı.

İŞTE TÜRKİYE’NİN EN SOĞUK İLLERİ

1- Erzurum Palandöken: -10,8

2- Kars Sarıkamış Kayak Merkezi: -9,0

3- Erzurum Yakutiye Kırkgöze Dumlu: -7,9

4- Ardahan Göle: -7,7

5- Rize İkizdere Ovit: -7,6

6- Sivas Kangal: -7,5

7- Kars Sarıkamış: -7,1

8- Ağrı Eleşkirt Yayladüzü Beldesi: -6,7

9- Ardahan Kayak Merkezi:-6,7

10- Kars Selim: -6,7

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